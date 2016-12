Mainz-Allrounder verlängert bis 2019

Daniel Brosinski jagt auch weiterhin die Gegner des FSV Mainz 05

Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Defensiv-Spezialist Daniel Brosinski bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Der 28-Jährige, der zuletzt als defensiver Mittelfeldspieler oder als Außenverteidiger eingesetzt wurde, spielt eine wichtige Rolle unter Trainer Martin Schmidt.

"Fühle mich sportlich und privat sehr gut aufgehoben." Daniel #Brosinski hat seinen Vertrag bei #Mainz05 heute bis 2019 verlängert ✏👏🎉 pic.twitter.com/PjWZjeZUju — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 14. Dezember 2016

"Ich fühle mich sportlich und privat sehr gut aufgehoben", sagte der gebürtige Karlsruher Brosinski. Außerdem könne er sich über seine Leistung hinaus mit seiner "Erfahrung für die Mannschaft" einbringen: "Es passt also für mich, deswegen freue ich mich umso mehr über die Vertragsverlängerung."

Sportdirektor Rouven Schröder zeigte sich ebenfalls zufrieden: "Daniel Brosinski zählt sportlich zu den festen Größen in der Mannschaft. Er hat in dieser Saison durch seine Flexibilität und die Einsätze als Linksverteidiger und defensiver Mittelfeldspieler sein Leistungsspektrum noch einmal erweitert. Darüber hinaus ist er ein wichtiger Faktor für das Mannschaftsgefüge."

Der 28-Jährige spielt bereits seit 2014 in Mainz und hat seitdem 73 Partien für die Rheinhessen absolviert. In der laufenden Saison kommt er wettbewerbsübergreifend auf 17 Spiele. Am Wochenende (Samstag, 15:30 Uhr) kann Brosinski gegen den Hamburger SV sein Können wieder unter Beweis stellen.