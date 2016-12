Mourinho: Schweinsteiger "eine Option"

Bastian Schweinsseiger darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz für Manchester United machen

Seit Monaten spekuliert vor allem die englische Presse über mögliche Abgänge bei Manchester United. Im Fokus stehen dabei vor allem die wenig eingesetzten Akteure wie Bastian Schweinsteiger oder Memphis Depay. Coach-Mourinho will jedoch keinen Spieler loswerden.

"Ich bin glücklich mit dem Kader, der mir zur Verfügung steht und wünsche mir, dass dieses Team auch mein Team am Saisonende sein wird", so The Special One. Und weiter: "Ich werde keinem Spieler sagen: "Du musst gehen.'"

Angesprochen auf Bastian Schweinsteiger erklärte der Portugiese, dass United eine begrenzte Spielerzahl habe und der Deutsche eine "weitere Option" sei. Jeder seiner Spieler werde eine Chance bekommen - manchmal auch eine unerwartete.

"Jeder darf gehen"

Sollten seine Schützlinge allerdings den Wunsch hegen, Manchester zu verlassen, wird ihnen Mourinho keine Steine in den Weg legen. Dabei ist es völlig egal, um welchen Kicker es sich handelt oder wohin derjenige wechseln möchte. "Wenn ein Spieler an meine Tür klopft und mir sagt, dass er einen anderen Plan für seine Zukunft hat, werde ich ihn niemals aufhalten", erklärte der 53-Jährige. Natürlich müssten die Konditionen für den Klub stimmen.

Konkret wurde Mourinho mit Gerüchten um den Abschied von Memphis Depay und Morgan Schneiderlin konfrontiert. Das Duo soll sich zuletzt mehrfach unglücklich mit seiner Situation bei den Red Devils gezeigt haben und damit auch potentielle neue Arbeitgeber auf den Plan gerufen haben. Mourinho bekräftigte, dass er offen dafür sei, sich jedes Angebot anzuhören.