Embolo will S04 helfen - auch auf Instagram

Da ist es passiert: Schalkes Breel Embolo verletzte sich schwer

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten hatte sich Breel Embolo auf Schalke zu einer festen Größe etabliert. Doch dann folgte die schwere Verletzung am Sprunggelenk und an der Wade, die ihn wieder weit zurück warf. Wie schwer die Situation für den jungen Schweizer ist, verriet er nun in einem Interview auf der Vereinsseite der Knappen.

"Es war wirklich nicht einfach", gestand Embolo, der erst im kommenden Jahr wieder auf dem Rasen stehen kann: "Um ehrlich zu sein, gab es Tage, an denen es mir schlecht ging", so der Neu-Schalker. Allerdings habe er den Fokus schnell wieder darauf gelegt, "auf den Platz zurückzukommen" und der Mannschaft zu helfen: "Egal wie - ob mit Nachrichten, Anrufen oder Posts auf Instagram."

Schließlich sei der 19-Jährige von der Unterstützung seitens des Vereins, der Fans und der Mannschaft überwältigt gewesen: "Ich wollte die Unterstützung, die ich erhalten habe, auch wieder zurückgeben. Die Mannschaft hat es in den vergangenen Wochen super gemacht und sich da unten rausgekämpft", so Embolo weiter.

Die Videobotschaft seiner Mannschaftskollegen kurz nach der Verletzung habe dem Stürmer weitere Motivation gegeben, sich so schnell es geht zurückzukämpfen. "Ich war sprachlos, das war sehr schön. Als ich das Video gesehen habe, musste ich lauf lachen und konnte meine Verletzung für einen Moment vergessen."

Nach der erfolgreichen OP arbeitet Embolo nun wieder an seinem Comeback. "Ich habe nächste Woche noch einen Termin beim Arzt. Momentan verläuft der Heilungsprozess aber sehr gut. Ich bin sehr glücklich, die Physios sind sehr glücklich und die Ärzte sind sehr glücklich", so der 19-Jährige. Bald durchlebt der Schweizer also auch wieder glückliche Tage auf dem Platz.