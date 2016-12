China calling? Tévez winkt Mega-Gehalt

Ein letzter Kuss? Carlos Tévez kehrt Boca Juniors wohl den Rücken zu

Carlos Tévez, Stürmer des argentinischen Traditionsvereins Boca Juniors, liebäugelt derzeit offenbar mit einem Wechsel nach Fernost. Um den Wechsel schmackhaft zu machen, bietet ein potenzieller Arbeitgeber offenbar gleich ein horrendes Gehalt.

Wie verschiedene Medien aus Argentinien und England berichten, ist Shanghai Greenland an der Verpflichtung des Angreifers interessiert. Laut "Daily Mirror" versucht der Tabellenvierte der abgeschlossenen Saison den "Apachen" mit einem Zwei-Jahresvertrag und insgesamt 40 Millionen Euro Gehalt zu locken. Damit würde Tévez zu einem der bestbezahltesten Fußballer der Welt aufsteigen.

Tévez würde in Shanghai auf den uruguayischen Trainer Gustavo Poyet treffen, der öffentlich den Wechsel des erfahrenen Spielers begrüßte: "Es wäre eine große Freude, ihn in der Mannschaft zu haben." Shanghai Greenland setzt neben dem sportlichen Aspekt des Transfers aber gleichzeitig auch ein deutliches Signal an die Konkurrenz: Stadtrivale Shanghai SIPG steht nämlich kurz vor der Verpflichtung von Chelsea-Spieler Oscar. Über 70 Millionen Euro Ablöse sollen geboten sein. Das Wettrüsten in China geht also in die nächste Runde.

Die argentinische Zeitung "Olé" soll erste Informationen erhalten haben, dass der 32-Jährige bereits Flugtickets zum Jahresende nach China gebucht und seine Tochter in Buenos Aires nicht für das kommende Schuljahr angemeldet habe.

Tévez, der in Europa unter anderem für Manchester United, Manchester City und Juventus die Schuhe geschnürt hat, kommt in der laufenden Saison in Argentinien bei zehn Ligaspielen auf vier Treffer. Sein Doppelpack im Superclásico beim 4:2-Sieg gegen River Plate vor einer Woche könnten somit die letzten Tore des Angreifers für seinen Heimatverein gewesen sein.