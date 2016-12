"Falsche Taktik": Heller kritisiert Meier

Marcel Heller hat die Taktik von Ex-Coach Norbert Meier

Nach nur fünf Monaten endete das Engagement von Norbert Meier in Darmstadt. Für Flügelstürmer Marcel Heller trug der Trainer an seinem Aus eine Mitschuld - weil er auf die falsche Taktik setzte.

Meier habe das Team vor der Saison gewarnt und gesagt, dass sich die Gegner auf den Spielstil der Lilien einstellen würden, erklärte Heller im Interview mit der "SportBild". "Deshalb wollte er unseren Stil ein wenig verändern", verriet der Außenstürmer. Heißt im Klartext: weniger Darmstädter Tugenden ("Leidenschaft, Kampf und Emotionen"), mehr spielerische Lösungen. Ein Rezept, das nicht aufging.

Dass die Herangehensweise des Trainers womöglich die falsche war, liegt für Heller auf der Hand. "Unter dem Strich hat die Mannschaft diese Ausrichtung nicht richtig umsetzen können, deshalb war es vielleicht rückblickend nicht das Richtige für Darmstadt", kritisiert der Darmstädter Kult-Kicker.

Gleichzeitig gab der 30-Jährige auch der Mannschaft eine Mitschuld am schwachen sportlichen Abschneiden und gab zu: "In den letzten Wochen haben wir den Abstiegskampf nicht durchgehend angenommen." Sorgen, dass dies auch im kommenden Spiel gegen den Rekordmeister aus München so sein wird, hat Heller nicht. "Wir werden uns in jeden Zweikampf mit 110 Prozent werfen. Da wird keiner den Fuß zurückziehen. Das gilt aber nicht nur gegen Bayern - das gilt jetzt für jedes Spiel. Die Gegner müssen mit Ehrfurcht und Angst hierherkommen."