Allofs-Nachfolge: Wildert Wolfsburg bei RB?

Jochen Sauer (l.) ist ein Kandidat beim VfL Wolfsburg

Klaus Allofs ist als Geschäftsführer Sport Geschichte beim VfL Wolfsburg. In der Gerüchteküche kursieren zahlreiche Namen - neuerdings auch der des Geschäftsführers von RB Salzburg.

Wie der "kicker" berichtet, steht Jochen Sauer bei den Niedersachsen hoch im Kurs. In Wolfsburg ist der 44-Jährige kein Unbekannter: Unter Dieter Hoeneß arbeitete er von 2010 bis 2012 als Sportlicher Leiter beim VfL.

Sauers Vertrag in Österreich läuft zum Saisonende aus. Im vergangenen Sommer liebäugelte er mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart, gab den Schwaben aber letztlich einen Korb und verblieb (vorerst) in Salzburg.

Er wäre wohl einfacher zu bekommen als Augsburgs Sportdirektor Stefan Reuter, der ebenfalls ein Thema in Wolfsburg sein soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2020. Der Weltmeister von 1990 musste mit der Entlassung vom erst vor der Saison geholten Trainer Dirk Schuster allerdings soeben den ersten großen Rückschlag seines Engagements bei den Fuggerstädtern hinnehmen.

Auch Rebbe ein Kandidat - Ismaël vor dem Aus

Derzeit füllt beim VfL Olaf Rebbe das durch die Allofs-Entlassung entstandene Vakuum aus. Der Sportliche Leiter kann sich vor allem dank der Rückendeckung durch Eigner Volkswagen wohl ebenfalls Hoffnungen auf eine dauerhafte Beförderung machen. Er gilt in der Mannschaft als hoch angesehen und war in der jüngeren Vergangenheit an allen von Allofs abgewickelten Transfers beteiligt.

Egal welcher der Kandidaten das Rennen um den Geschäftsführerposten macht. Er wird aber wohl mit einem neuen Trainer zusammenarbeiten. Nach "kicker"-Informationen ist die Ablösung des bislang unglücklichen Allofs-Protegés Valérien Ismaël in der Winterpause beschlossene Sache - sollte der Franzose es nicht schaffen, die ausstehenden Spiele gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach zu gewinnen.