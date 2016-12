Wilde Spekulationen um Schuster-Rauswurf

Am Dienstag begrüßte Augsburg-Manager Stefan Reuter (l.) Dirk Schuster zur letzten Trainingseinheit

Zwei Spieltage vor der Winterpause hat der FC Augsburg seinen Cheftrainer Dirk Schuster gefeuert. Nicht nur der ungewöhnliche Zeitpunkt der Entlassung wirft einige Fragen auf.

In einem ersten offiziellen Statement seitens der Vereinsführung gab der Augsburger Manager Stefan Reuter vor allem strategische Gründe für die Trennung an. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es aber auch einen Vorfall am Wochenende gegeben haben, mit dem sich Dirk Schuster selbst ins Abseits geschossen haben soll.

So berichtete der "kicker" von einem Zwischenfall am Sonntag nach der bitteren 0:1-Niederlage des FC Augsburg beim Hamburger SV, dem bisherigen Negativhöhepunkt der laufenden Saison. An diesem Tag soll sich Schuster aus gesundheitlichen Gründen vom Mannschaftstraining entschuldigt haben. Die offizielle Begründung: Magen-Darm-Probleme. Doch aus Kreisen der Mannschaft kursieren Gerüchte, wonach sich der Trainer am Sonntag wegen einer leichten Verletzung am Kopf hatte behandeln lassen müssen.

Auch die "Bild"-Zeitung griff die Spekulationen am Mittwochabend auf. Es war sogar von "einem blauen Auge" die Rede, mit dem Schuster zu Beginn dieser Woche zum Training erschienen sein soll. Ein möglicher Party-Vorfall vom Samstagabend trotz der Pleite seiner Mannschaft in der Bundesliga? Manager Stefan Reuter winkte ab, reagierte auf Nachfrage genervt: "Wirklich unglaublich, was für Gerüchte auf den Tisch kommen. Der entscheidende Punkt ist, dass wir mit Blick auf die Zukunft nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden."

Augsburg unter Schuster: Vier Punkte besser als im Vorjahr

Die strategische Ausrichtung der Mannschaft wurde ohnehin als Hauptgrund für die Entlassung Schusters angeführt. Auch hierzu äußerste sich Stefan Reuter eindeutig: "Die Art und Weise, wie wir spielen, hat nichts mehr mit dem FCA zu tun, den wir sehen wollen. Es gab Signale aus der Mannschaft, dass sie nicht mehr an das Konzept glaubt."

Rein faktisch verwundert die Entlassung des 48-Jährigen. Nach 14 Spielen weist der FC Augsburg in dieser Spielzeit 14 Punkte auf. Das sind sogar vier Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Dennoch kam die Augsburger Klubführung zu dem Entschluss, dass sich die defensive Spielausrichtung des Dirk Schuster - nicht zuletzt begründet mit dem verletzungsbedingten Ausfall des Stürmertrios Bobadilla, Finnbogason und Caiuby - nicht mehr mit der grundsätzlich gewünschten Spielphilosophie des FC Augsburg vereinen lasse.

Ob auch der kolportierte Wochenendunfall des Trainers samt leichter Kopfverletzung und blauem Auge mit in die Entlassungsentscheidung der Vereinsführung reinspielte, liegt weiterhin im Dunkeln.