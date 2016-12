Nächster Bayern-Profi vor Verlängerung?

Rafinha, Arjen Robben und Franck Ribéry (v.l.n.r.) spielen bei Bayern München

Bayern München bastelt weiter an der personellen Zukunft. Nach der Vertragsverlängerung mit Robert Lewandowski (bis 2021) am Dienstag soll nach "kicker"-Informationen auch Rafinha dem Rekordmeister länger erhalten bleiben.

Demnach ziehen die Verantwortlichen eine Option im Vertrag des Brasilianers, die eine Ausdehnung der Laufzeit um ein Jahr ermöglicht. Der Rechtsverteidiger würde also auch in der Saison 2017/2018 in der bayerischen Landeshauptstadt kicken.

Eine treibende Kraft hinter der anstehenden Verlängerung mit dem 31-Jährigen ist ist dem Bericht zufolge Präsident Uli Hoeneß. Er hält Rafinha als Lahm-Backup für die Idealbesetzung.

Rafinha wechselte im Sommer 2011 aus Genua nach München und bewährte sich seitdem als zuverlässiger Rotationsspieler auf der rechten Abwehrseite. Im Schnitt absolviert er zwei Drittel der Bundesligaspiele des FCB. In der laufenden Saison stehen insgesamt 13 Pflichtspieleinsätze für den 1,72-Meter-Mann zu Buche.

Weniger konkret als bei Rafinha sind weiterhin die Münchner Planungen bezüglich Arjen Robben und Xabi Alonso. Beide Stammkräfte haben nur noch Vertrag bis zum kommenden Sommer. Laut "kicker" ist mit einer Einigung in beiden Fällen - wenn überhaupt - nicht mehr 2016 zu rechnen, sondern erst zu Beginn des kommenden Jahres.