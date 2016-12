Weiser hatte Kontakt zu RB Leipzig

Mitchell Weiser steht bei Hertha BSC vor der Rückkehr in die Startelf

Mitchell Weiser steht bei Bundesligist Hertha BSC am kommenden Wochenende möglicherweise vor seinem Startelfcomeback, wenn es auswärts bei RB Leipzig (ab 15:30 Uhr) zum Verfolgerduell schlechthin kommt.

Für den 22-jährigen U-Nationalspieler dürfte es auch aus einem anderen Grund eine Partie mit besonderen Vorzeichen werden: Laut Informationen des "kicker" waren die Roten Bullen aus Leipzig im Sommer diesen Jahres ernsthaft an einer Verpflichtung Weisers interessiert. Es habe sogar eine offizielle Anfrage des derzeitigen Tabellenzweiten der Bundesliga gegeben, heißt es.

Mitchell Weiser lehnte die Offerte des Aufsteigers jedoch ab. Ende August verlängerte der Außenspieler bei den Berlinern seinen Vertrag vorzeitig und ist nunmehr bis 2020 an die Hertha gebunden.

In Leipzig zurück in die Erfolgsspur

Der beidfüßige Weiser spielt seit 2015 in der Hauptstadt und hat unter Trainer Pál Dárdai endgültig den Durchbruch in der Bundesliga geschafft. Während er bei seinen vorherigen Stationen 1. FC Köln und FC Bayern München in über vier Jahren nur auf zehn Startelfeinsätze im Oberhaus kam, gehörte er bei Hertha BSC schon 37 Mal zur Anfangself.

Zuletzt fiel der U21-Nationalspieler allerdings mit muskulären Problemen bei drei Spielen aus, ehe er bei der 0:1-Heimniederlage der Berliner gegen Werder Bremen sein Comeback feierte. Am Samstag will Weiser nun beim einstigen Interessenten RB Leipzig mit seiner Hertha zurück in die Erfolgsspur. Dienstag wurde er von Coach Dárdai beim Training noch geschont, Mittwoch trainierte er aber voll mit der Mannschaft mit und empfahl sich so nachhaltig für eine Rückkehr ins erste Aufgebot. Cheftrainer Dárdai meinte verheißungsvoll: "Es sieht gut bei ihm aus, hoffentlich bleibt es so."