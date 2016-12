Kohler: Deutsches Trio kann weit kommen

Jürgen Kohler kickte jahrelang selbst auf der europäischen Bühne

Welt- und Europameister Jürgen Kohler hat mit großer Gelassenheit auf die Auslosung der Achtelfinalpaarungen in der Champions League reagiert.

Alle drei deutschen Teams haben aus Kohlers Sicht "machbare Gegner" zugelost bekommen, wie er am Donnerstag selbst im "kicker" unterstrich. Das erneute Zusammentreffen des deutschen Rekordmeisters Bayern München mit dem FC Arsenal sei für die Ancelotti-Truppe eine lösbare Aufgabe. Kohler meinte zum Team um die deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi, Mesut Özil und Per Mertesacker: "Das Team aus London spielt nach vorn einen super Ball, hat aber Probleme in der Rückwärtsbewegung. Und jetzt ist auch noch Shkodran Mustafi verletzt - ein zusätzliches Handicap für Wengers Team."

Auch das zweite heiße Eisen im Champions-League-Feuer aus deutscher Sicht sieht Jürgen Kohler vor den Achtelfinals, die Mitte Februar mit den Hinspielen starten, in der Favoritenrolle. Seinem Ex-Klub Borussia Dortmund traut der ehemals beste Manndecker Deutschlands zu, gegen Benfica Lissabon ebenso souverän und erfolgreich aufzuspielen wie gegen den Rivalen Sporting CP in der Gruppenphase: "Ich glaube, dass portugiesische Mannschaften den Schwarz-Gelben besser liegen als andere Teams. Weil die immer einen technisch gepflegten Ball spielen wollen. Und das kommt Dortmund entgegen."

Jürgen Kohler legte sich im Falle des BVB sogar fest und prophezeite: "Das wird Dortmund relativ souverän nach Hause schaukeln."

Kohler: "Bayer muss an die Leistungsgrenze gehen"

Sogar Bayer 04 Leverkusen, das mit Atlético Madrid aus deutscher Sicht den wohl schwierigsten Gegner erwischt hat, traut der 51-Jährige ein Weiterkommen zu: "Atlético hat nicht mehr die Konstanz der vergangenen Jahre. Das sieht man auch in der Liga - sie haben immer wieder mal so kleine Schlenker in ihrer Formkurve."

Im Gegensatz zu den Münchner und Dortmunder Kollegen dürfe sich die Werkself gegen die Madrilenen aber keine Schwächephasen erlauben. Aufgrund der hohen Qualität in Atléticos Offensivreihe brauche die Elf von Startrainer Diego Simeone "in Bestform nicht viele Chancen. Da muss Bayer in beiden Spielen an die Leistungsgrenze gehen."

Jürgen Kohler selbst spielte einst für den 1. FC Köln, Bayern München, Juventus Turin sowie Borussia Dortmund auf europäischer Ebene und gewann mit dem BVB 1997 den heißbegehrten Henkelpott in der Königsklasse und 1993 den UEFA-Pokal mit Juventus.