Kramarić schwärmt: Dortmund ist weltklasse

Andrej Kramarić und die Hoffenheimer wollen auch gegen Dortmund weiter ungeschlagen blieben

Andrej Kramarić ist ein wichtiges Puzzleteil der jüngsten Hoffenheimer Erfolgsgeschichte. Auch wenn der Stürmer seit Mitte Oktober auf seinen nächsten Treffer wartet, hat der Kroate bei der noch unbesiegten TSG bereits acht Scorerpunkte gesammelt. Damit die Serie hält, müssen Kramarić & Co. am Freitag allerdings gegen Borussia Dortmund bestehen.

Für den 25-jährigen wird es die bislang schwierigste Saisonaufgabe: "Dortmund ist eine der besten Mannschaften der Welt", sagte er vor dem Duell am Freitag (ab 20:30 Uhr) im "kicker". Den größten Respekt habe er vor der Offensive des BVB, diese sei "richtig gefährlich". Kramarić zeigte sich besonders von den Champions-League-Auftritten gegen Real Madrid begeistert. In Dortmund sei er sogar im Stadion gewesen, um seinen Nationalelfkollegen Luka Modrić zu treffen. Gegen Madrid habe er ein "enormes Tempo" des Tuchel-Teams beobachtet, machte aber auch mögliche Schwachpunkte aus.

"Wir werden uns aber auch gegen den BVB unsere Räume und Chancen erarbeiten", so der Ex-Leicester-Profi, der seit dieser Saison mit einem festen Vertrag im Kraichgau ausgestattet ist. Wenn sein Team gute verteidige und schnell umschalte, könne seine Mannschaft gegen die Schwarzgelben sogar in Führung gehen. "Aber es wird enorm schwierig. Ein Remis wäre schon ein Erfolg."

Kramarić: "Ich habe kein mentales Problem"

Kramarić' Zwischenfazit über seinen endgültigen Wechsel zur TSG fiel durchweg positiv aus. Auch wenn er das Ende der Geschichte noch nicht kenne, sei es eine "sehr gute Entscheidung gewesen". Ob seiner jüngsten Durststrecke vor dem Tor gab sich der laufstarke Angreifer gelassen: "Ich habe kein mentales Problem. Es gibt Phasen, in denen triffst du alles, und Zeiten, da geht der Ball einfach nicht ins Tor. Das ist völlig normal im Leben eines Stürmers."

Ein Sieg gegen Dortmund würde für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann den Sprung auf Rang drei bedeuten. Dass die TSG auch am Ende auf einem Champions-League-Platz steht wollte der Kroate zwar nicht ausschließen, bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg. "Natürlich träumen die Fans davon, das ist auch in Ordnung", sagte Kramarić, schränkte aber ein: "Selbst wenn wir am Freitag gewinnen, stehen immer noch 19 Spiele aus."