Ancelotti von Bundesliga "positiv überrascht"

Carlo Ancelotti ist von dem Niveau der Bundesliga angetan

Bayern-Coach Carlo Ancelotti hat die Bundesliga in den höchsten Tönen gelobt. Nicht nur Aufsteiger RB Leipzig hat den erfahrenen Italiener überrascht, auch die anderen Mannschaften seien sehr unangenehme Gegner.

In einem Interview mit der spanischen "AS" zeigte sich Ancelotti vom Niveau im deutschen Oberhaus angetan. "Ich glaube, dass das Level in der Liga sehr gut ist. Die Intensität und Organisation der Mannschaften ist hervorragend. Ich bin vom Niveau des deutschen Fußballs positiv überrascht", schwärmte der 57-Jährige.

Dabei ist es nicht nur RB Leipzig, sondern auch Mannschaften wie Hoffenheim, Hertha oder auch Köln und Frankfurt, die beim erfahrenen Coach einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. "Viele dieser Teams kämpfen bis zur letzten Minute gegen uns", lobte der Italiener.

Meisterschaft ist Pflicht

Einmal mehr schwärmte der hoch dekorierte Trainer zudem über die Atmosphäre beim deutschen Rekordmeister. "Es fühlt sich an wie in Mailand. Sie haben eine sehr familiäre Atmosphäre und eine große Stabilität entwickelt", so Ancelotti, der auch weiß, dass er in München allein mit warmen Worten nicht weit kommen wird. Was am Ende des Jahrs zählt, sind Titel.

"Der Verein will die Meisterschaft gewinnen, weil er genau weiß, wie schwer es ist, die Champions League zu holen", sieht der Trainer den Gewinn der europäischen Königsklasse als eine Art Zubrot. Spätestens ab dem Halbfinale komme es auf wenige Details an. Die Meisterschaft ist dagegen Teil des "Pflichtprogramms".

Lewandowski-Verlängerung keine Überraschung

Ein wichtiger Grundstein für den Erfolg des FC Bayern liegt laut Ancelotti in der Kontinuität im personellen Bereich. Über Jahre einen festen Block an Spielern zu haben sei "sehr wichtig". Manuel Neuer, Philipp Lahm und Arjen Robben gehören zu diesem Block.

Dass auch Robert Lewandowski nach seiner Vertragsverlängerung bald dazugehören wird, überrascht den Trainer nicht. Obwohl dem Stürmer Angebote von anderen Top-Klubs vorlagen sei er vor den Verhandlungen "ruhig geblieben", verriet Ancelotti. "Er wusste, was er wollte, er wusste, was der Verein wollte. Ich habe mir nie Sorgen gemacht."