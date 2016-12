Real buhlt angeblich um Sokratis

Bald Teamkollegen? Dortmund Sokratis (li.) und Christiano Ronaldo

Viele Anhänger von Borussia Dortmund werden Real Madrid als ständige Bedrohung begreifen - sowohl auf als auch neben dem Platz. Immer wieder kursieren Gerüchte, dass die Königlichen die Stars des BVB nach Madrid lotsen wollen. Nach Pierre-Emerick Aubameyang und Julian Weigl sollen die Galaktischen nun auch Abwehr-Boss Sokratis ins Visier genommen haben.

Wie die "Bild" erfahren haben will, sollen die Verantwortlichen der Spanier die Gelegenheit beim Gastspiel der Dortmunder im Bernabéu (2:2) vergangene Woche genutzt haben, um beim Griechen vorstellig zu werden. Bereits zuvor beobachteten die Real-Scouts zwei starke Auftritte des 28-Jährigen in den Bundesligaspielen gegen Frankfurt (1:2) und Gladbach (4:1).

Ein Interesse wäre durchaus plausibel: Real-Coach Zinédine Zidane hat zwar ein Hülle an Offensiv-Stars zur Verfügung, in der Defensive lässt die Situation aber zu wünschen übrig. In Pepe, Raphaël Varane und Sergio Ramos stehen "nur" drei Innenverteidiger von Weltklasseformat im Kader des amtierenden Champions-League-Siegers. Sokratis als zusätzliche Alternative würde den Madrilenen angesichts der Mehrfach-Belastung also durchaus gut zu Gesicht stehen.

Zweikampfstärkster Borusse

Nach dem Abgang von Mats Hummels zu Bayern München vor dieser Saison hat sich der Grieche zu einem absoluten Leistungsträger bei den Borussen entwickelt. Mit 66 Prozent gewinnt er die meisten Zweikämpfe aller Dortmunder und auch 97 Ballkontakte pro Partie sprechen für die Qualitäten des Nationalspielers. Der nächste Abgang eines BVB-Abwehrchefs wäre demnach ein harter Schlag für die Entwicklung des Teams von Thomas Tuchel.

Doch so einfach werden sich die Schwarzgelben nicht geschlagen geben, selbst wenn Real die Bemühungen intensivieren sollte. Immerhin steht Sokratis noch bis 2019 beim BVB unter Vertrag.