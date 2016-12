Überraschung: "Calli" beerbt Bruchhagen

Reiner Calmund wird bei "Sky" Nachfolger von Bruchhagen

Der frühere Bayer-Manager Reiner Calmund wird nach "SID"-Informationen beim Pay-TV-Sender "Sky" Nachfolger des zum Hamburger SV abgewanderten Heribert Bruchhagen.

Am Donnerstag berichtete auch die "SportBild" über den Wechsel in der "Sky"-Expertenrunde ab der Saison 2017/18. Bruchhagen hatte Anfang der Woche den Vorstandsvorsitz beim HSV übernommen und den Sender deshalb um eine Vertragsauflösung gebeten.

Am Samstag sitzt Bruchhagen letztmals am "Sky"-Tisch und diskutiert das Top-Spiel VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Der Hamburger SV spielt am Nachmittag um 15:30 Uhr beim FSV Mainz 05 - noch ohne den neuen Vorstandsboss. In der Rückrunde wird "Sky" mit einer wechselnden Besetzung in der Expertenrunde agieren.