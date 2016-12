Pochettino räumt mit Dier-Gerüchten auf

Mauricio Pochettino (re.) dementierte die Wechselgerüchte um Eric Dier

Die Wechselgerüchte um den Defensivspezialisten Eric Dier von den Tottenham Hotspur sollten zuletzt nicht abreißen. Sowohl der FC Chelsea als auch der FC Bayern München sollen an einer Verpflichtung des 22-Jährigen interessiert sein. Spurs-Coach Mauricio Pochettino dementierte nun die Spekulationen um einen Abgang Diers.

"Auf keinen Fall. Ich habe auch von diesen Gerüchten gehört, aber Eric Dier ist unser Spieler", stellte Pochettino nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen Hull City klar.

"Er hat nach der Europameisterschaft einen Vertrag zu verbesserten Konditionen unterschrieben. Es gibt keinen Zweifel, dass seine Zukunft hier in Tottenham liegt", erklärte der Argentinier. Der neu ausgehandelte Fünfjahresvertrag soll dem englischen Nationalspieler wöchentlich rund 85.000 Euro einbringen.

Nichtsdestotrotz soll Dier, der in dieser Saison noch auf der Suche nach der Form des letzten Jahres ist, unzufrieden an der White Hart Lane sein. Unter anderem, weil er zuletzt immer häufiger in der ungeliebten Viererkette zum Einsatz kam, weshalb der Youngster um seine Perspektive in der Nationalmannschaft fürchtet. Auch gegen Hull war für Dier kein Platz im zentralen Mittelfeld, wo Neuzugang Victor Wanyama unter Pochettino als gesetzt gilt.