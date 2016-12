Highlights: Kampf um die Spitzenplätze!

Kann Arsenals Özil auch gegen Guardiola jubeln?

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Doch nicht nur in der Bundesliga tobt der Kampf um die Tabellenspitze, sondern auch in Europas Topligen geht es heiß her: In Katalonien wartet ein Derby, auf der Insel zählt jeder Punkt und in Italien fordert der Zweite den ewigen Tabellenführer. Wer ballert sich in die Pole Position?

Samstag:

Im Kampf um die Meisterschaft zählt in der Premier League jeder Punkt und jedes Tor. Chelsea will bereits am Mittag ab 13:30 Uhr auswärts bei Crystal Palace eine erste Duftmarke setzen. Der Tabellenführer reist mit einer beeindruckenden Serie von zehn Siegen am Stück in den Selhurst Park im Süden Londons. Nach gutem Saisonstart mit zehn Punkten aus den ersten sechs Spielen, setzte es für die Adler zuletzt sieben Niederlagen in neun Spielen. Alles spricht für eine klare Angelegenheit für die Mannschaft von Antonio Conte, die mit Diego Costa zudem den treffsichersten Stürmer der Liga in ihren Reihen weiß.

Doch gerade die knappe Niederlage des Tabellensechzehnten gegen Manchester United unter der Woche, als Zlatan Ibrahimović erst kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte, sollte für Chelsea Warnung genug sein. Mit einem Sieg könnten die Blues den Vorsprung zumindest für einen Tag auf neun Punkte ausbauen und den Druck auf die Verfolger deutlich erhöhen.

Reißt die Siegesserie ausgerechnet im Süden Londons? Crystal Palace - Chelsea FC

Am Abend geht es für Manchester United ab 18:30 Uhr darum den Kontakt zu den internationalen Plätzen nicht zu verlieren. Die Red Devils müssen auswärts in den West Midlands bei West Bromwich Albion antreten. Englands Rekordmeister konnte unter der Woche die nächste Blamage gerade noch abwenden und einen glücklichen Arbeitssieg bei Crystal Palace feiern. Als Sechster in der Tabelle liegen Ibrahimović und Co. ganze 13 Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea. Gegner West Brom könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an United heranrücken und die Stimmung in Manchester endgültig verhageln.

Verlieren verboten! West Bromwich Albion - Manchester United

Nach dem Start auf der Insel hält die Serie A zur Prime Time einen echten Thriller bereit. Ab 20:45 Uhr erwartet Rekordmeister Juventus Turin seinen ärgsten Verfolger AS Rom. Der Klub aus der italienischen Hauptstadt konnte unter der Woche das Verfolgerduell in der Serie A gegen den AC Mailand mit 1:0 für sich entscheiden und ist nun erster Jäger der "Alten Dame".

Mit einem Sieg im Topspiel kann sich das Team aus der ewigen Stadt bis auf einen Zähler an den aktuellen Tabellenführer aus Turin heranschieben und für ungewohnte Spannung im italienischen Titelkampf sorgen. Nicht nur Hochspannung, sondern auch Tore sind nahezu garantiert: Das letzte torlose Remis zwischen den Traditionsklubs gab es vor über 14 Jahren.

Catenaccio ade. Ein Spitzenspiel mit Torgarantie: Juventus - AS Roma

Sonntag:

Nach dem Thriller aus Italien wartet der Sonntag mit einem echten Leckerbissen von der Insel auf: Der Vierte erwartet den Dritten, Guardiola gegen Wenger, de Bruyne gegen Özil oder einfach nur Manchester City gegen Arsenal. Für beide Teams gilt es Tabellenführer Chelsea auf den Fersen zu bleiben und die Rückschläge der letzten Woche beiseite zu schieben: Arsenal kassierte unter der Woche beim 1:2 in Everton die zweite Saisonniederlage und musste den Lokalrivalen Chelsea auf sechs Punkte wegziehen lassen.

Auf der anderen Seite konnten die Citizens mit einem Sieg gegen Watford die heftige 2:4-Niederlage bei Leicester City einigermaßen wettmachen. Doch der Erfolg der Sky Blues wurde durch eine Verletzung von İlkay Gündoğan teuer erkauft. Der deutsche Nationalspieler verletzte sich bereits im ersten Durchgang. Einen weiteren Rückschlag können sich die hochambitionierten Klubs also nicht leisten, wenn man Chelsea nicht endgültig aus den Augen verlieren will. Der Ball rollt im Etihad Stadium ab 17:00 Uhr.

Zum Siegen verdammt! Manchester City - Arsenal FC

Am Abend hält der vierte Advent noch ein feuriges Derby aus Spanien bereit. Für den FC Barcelona gilt es ab 20:45 Uhr im Derbi barcelonés gegen den Stadtrivalen Espanyol im Kampf um Punkte und Tore gegen Real Madrid vorzulegen. Während der spanische Rekordmeister bei der Klub-WM weilt, will Barca den Rückstand in der Tabelle zumindest kurzfristig auf drei Punkte verkürzen und ein Statement Richtung Japan schicken.

Mit Espanyol kommt nun aber ausgerechnet eine Mannschaft mit einem Lauf ins Camp Nou: 14 Punkte aus den letzten sechs Spielen. Gute Voraussetzungen also für eine Überraschung im spanischen Titelkampf. Doch der letzte Sieg der "Wellensittiche" gegen den großen Nachbarn liegt auch schon mehr als sieben Jahre zurück.

Spannung pur in Katalonien! FC Barcelona - Espanyol Barcelona

Patrick Senft