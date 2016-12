Preetz: "Leipzig kostet uns keine Zuschauer"

Michael Preetz hat Respekt vor der Arbeit von RB Leipzig

Hertha BSC hat im Osten in RB Leipzig einen riesigen Konkurrenten bekommen, der in der Bundesliga viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Herthas Manager Michael Preetz zeigt großen Respekt, kennt aber für Samstag im ersten Bundesliga-Duell kein Pardon, wie er im Interview erklärt.

Herr Preetz, Leipzig erwischte es in Ingolstadt. Weiß Fußball-Deutschland jetzt, wie man RB schlägt?

Michael Preetz: "Ob es Fußball-Deutschland weiß, kann ich nicht sagen. Leipzig hat seine erste Niederlage am 14. Spieltag kassiert. Sie spielen eine fantastische Runde. Wir haben gegen Bremen auch ein Spiel verloren, in das wir als Favorit gegangen sind. Damit werden sich aber beide Teams am Samstag nicht lange aufhalten, sondern schnell zur Tagesordnung übergehen: Zweiter gegen Dritter, das ist schon eine starke Ansage."

Und wie genau gewinnt man gegen RB?

"Es ist doch klar, dass wir uns Gedanken machen und Ideen haben, wie wir dem Spielstil der Leipziger beikommen können. Das haben aber noch nicht viele Mannschaften geschafft. Dennoch: Auch Leipzigs System ist zu knacken. Siehe vergangenen Samstag. Wir haben leider einige Verletzte in der Defensive. Aber, dass wir eine stabile Defensive in Leipzig brauchen, ist ja kein Geheimnis."

Hätten sie auch gerne eine solchen Finanzier wie Leipzig mit Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz?

"Die Frage stellt sich nicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Mittel, die Leipzig zur Verfügung stehen, sportlich sinnvoll eingesetzt wurden."

Ist Leipzig auch ein Konkurrent für Hertha was Aufmerksamkeit und Zuschauer angeht?

"Leipzig ist allein deshalb ein Konkurrent, weil es uns geographisch nah ist. Nur Wolfsburg liegt noch einen Tick näher dran. Insofern haben wir eine Konkurrenz-Situation in allen Bereichen, insbesondere im Nachwuchsbereich."

Spüren sie das auch bezüglich der Zuschauer?

"Nein. Zuschauer kostet uns Leipzig überhaupt nicht. Wir sind ein Klub, der sich seit einer halben Ewigkeit bei 50.000 Zuschauern eingependelt hat. Aber wir brauchen sicher nicht befürchten, dass Fans nach Leipzig abwandern."

Wo steht Hertha am Ende der Saison?

"Ein Klub wie Hertha kann nur in den Kreis der arrivierten Mannschaft einbrechen, wenn der ein oder andere dieser Vereine eine nachhaltige Schwächeperiode hat. Im Moment ist der Abstand in der Tabelle zu einigen dieser Klubs relativ komfortabel. Aber die letzte Rückrunde hat gezeigt, dass da noch einige Tücken auf uns warten."

Das Verhältnis zu einigen Ultras ist vergiftet. Einige forderten sogar den Rücktritt von Präsident Werner Gegenbauer, weil dieser sich nicht an Protestaktionen gegen RB Leipzig beteiligen wollte. Wie sehr stört der Streit?

"Wir wollen uns ausschließlich sportlich mit Leipzig am Samstag auseinandersetzen."

Auch ein möglicher Stadion-Umzug beunruhigt die Fans. Haben sie Verständnis dafür?

"Wir haben eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Mehr nicht! Die Ergebnisse werden uns Anfang des Jahres vorgestellt. Dann werden wir diskutieren, wie wir damit umgehen. Bis dahin gilt: Wir sind Mieter im Olympiastadion, und das mindestens bis 2025. Aber mit Blick in die Zukunft muss man auch darüber nachdenken dürfen , ob es Sinn macht, in ein eigenes Stadion zu ziehen. Dass dieses am liebsten in Berlin und auf dem Olympiagelände stehen soll, ist auch klar."