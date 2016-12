Reuter dementiert Gerüchte um Schuster-Aus

Am Dienstag begrüßte Augsburg-Manager Stefan Reuter (l.) Dirk Schuster zur letzten Trainingseinheit

Zwei Spieltage vor der Winterpause hat der FC Augsburg seinen Cheftrainer Dirk Schuster gefeuert. Wegen der ungewöhnlichen Umstände der Entlassung gab es zahlreiche Gerüchte. Zu diesen nahm FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter am Donnerstagmittag Stellung.

"Ich möchte nochmals ausdrücklich betonen, dass es rein sportliche Gründe hatte, dass wir den Wechsel vollzogen haben. Wir sind sportlich nicht auf einen Nenner gekommen, deswegen der Wechsel" erklärte Reuter.

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass bei der überraschenden Personalentscheidung ein Vorfall vom Wochenende eine Rolle gespielt haben könnte.

Der "kicker" berichtete, dass sich Schuster am Sonntag nach der bitteren 0:1-Pleite gegen den HSV wegen Magen-Darm-Problemen vom Mannschaftstraining abgemeldet habe. Laut dem Fachmagazin kursierten in der Mannschaft aber Gerüchte, der Ex-Trainer habe sich wegen einer leichten Verletzung am Kopf vom Mannschaftsarzt behandeln lassen.

Bei der "Bild"-Zeitung war die Rede von einem blauen Auge, mit dem Schuster zu Beginn der Woche zum Training erschienen sein soll. Möglicher Hintergrund: ein Party-Unfall nach dem HSV-Spiel.

Verhaegh stützt Schuster-Entlassung

Dazu Reuter: "Ich weiß nichts von einer Schlägerei. Dirk Schuster hat einen Cut, der am Sonntagmorgen genäht wurde. Aber das hat nichts mit unserer Entscheidung zu tun." Schuster habe gesagt, er sei gestürzt, "es gibt keinen Grund, das nicht zu glauben".

Kapitän Paul Verhaegh stützte die Entscheidung der Vereinsführung. Innerhalb der Mannschaft sei "nicht die hundertprozentige Überzeugung" für Schuster da gewesen, sagte er. Es werde dem FCA gut tun, künftig wieder "etwas offensiver aufzutreten", ergänzte er. Dafür soll Interimscoach Manuel Baum sorgen, der bisher im Nachwuchsbereich der Schwaben tätig war.

Der 37-Jährige genießt vorerst das volle Vertrauen der Führungsriege. "Manuel Baum ist bis auf weiteres unser Trainer. Oberste Priorität hat jetzt das Gladbach-Spiel. Danach sehen wir weiter", so Reuter.