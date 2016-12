Hasenhüttl: "Stars" passen nicht ins Konzept

Ralph Hasenhüttl ist von seiner jungen Truppe begeistert

Trainer Ralph Hasenhüttl vom überraschend stark in die Saison gestarteten Aufsteiger RB Leipzig hat sich voller Lob über seine junge Mannschaft geäußert. Es sei "atemberaubend" wie schnell sich einige der Jung-Profis entwickelt hätten, erklärte der 49-Jährige gegenüber "Sport1".

Den Weg auf dem die Ostdeutschen unterwegs seien, bezeichnete Hasenhüttl als "nachhaltig und vernünftig". Den passenden Beleg lieferte der Österreicher gleich mit: "Einen Timo Werner hätte sich fast jeder Bundesligist im Sommer leisten können. Hat aber keiner gemacht." Der Klub würde keine verrückten Dinge machen, um erfolgreich zu sein. Viel mehr setze man auf "junge, hungrige Spieler", die das laufintensive Spiel der Leipziger mittragen. "Ich weiß nicht, ob ein Star bereit wäre, das zu tun", meldete der Ex-Ingolstadt-Coach Bedenken an.

Vom erfolgreichen Saisonstart mit 13 ungeschlagenen Partien zum Auftakt sei er selbst ein wenig überrascht gewesen: "Es war so nicht zu erwarten, wir sind ein Aufsteiger, haben eine jungen Mannschaft, die es bisher sensationell gemacht hat", räumte Hasenhüttl ein. Jemanden, der ihm einen solchen Start prophezeit hätte, hätte er folgendes geraten: "Wechsele den Arzt und die Tabletten!", so der gebürtige Grazer mit einem Augenzwinkern.

Hasenhüttl: "Wir sind nicht am Ende"

Die erste Niederlage der Saison vergangene Woche beim FC Ingolstadt (0:1) werfe das Team nicht um: "Wir sind professionell damit umgegangen, waren sehr selbstkritisch, auch jetzt unter der Woche. Das ist wichtig für unsere Entwicklung, damit wir aus solchen Spielen lernen, die wir verlieren", betonte der ehemalige Nationalspieler.

Trotz der beeindruckenden Leistungen sieht Hasenhüttl noch viel verborgenes Potenzial in seiner Mannschaft. "Wir sind nicht am Ende, versuchen aus der Truppe herauszureizen, was geht. Wir haben uns sehr variabel verstärkt, haben für alle Herangehensweisen die richtigen Charaktere. Das hilft uns als Trainerteam, sehr unberechenbar und flexibel aufzustellen."

Die nächste Aufgabe für den Tabellenzweiten wartet am Samstag (ab 15:30 Uhr), wenn mit Hertha BSC der Tabellendritte zu Gast in der Red Bull Arena ist.