Agenda 2027: BW Linz stellt sich neu auf

Der Erste-Liga-Klub FC Blau Weiß Linz hat am Mittwochabend auf einer Vorstandssitzung eine Neustrukturierung beschlossen. "Es kommt die Zeit, in der jüngere, aktive Personen das Heft in die Hand nehmen sollen, um ihre Vorstellungen, wie man den FC Blau Weiß Linz heute und vor allem in den nächsten Jahren führen soll, umzusetzen", sagte Klub-Präsident Hermann Schellmann.

Die Neustrukturierung soll bis Sommer 2017 unter der Führung von Vize-Präsident Walter Niedermayr in Zusammenarbeit mit Schellmann erfolgen, der noch bis 30. Juni 2017 die Geschäfte leiten wird. "20 Jahre nach der Gründung des FC Blau Weiß Linz ist die Zeit gekommen, auf das von Hermann Schellmann errichtete Fundament einen modernen Proficlub aufzubauen", erläuterte Niedermayr. Er wird im Sommer zum Geschäftsführer der Profi-GmbH aufsteigen.

Aus sportlicher Sicht müssen die Linzer im Frühjahr versuchen, den Klassenerhalt in der zweithöchsten Spielklasse zu schaffen. Die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt überwintert mit 15 Punkten aus 20 Spielen als Schlusslicht. Der erste Nichtabstiegsplatz, den der SV Horn einnimmt, ist aber nur vier Zähler entfernt. "Auch wenn die Mission Klassenerhalt schief läuft, wird dies nichts an unseren Planungen und der Neustrukturierung ändern", erklärte Niedermayr. Unter dem Titel "Agenda 2027" wird an der Entwicklung eines Leitbildes und einer Strategie für die Zukunft gearbeitet, dabei enthalten wird die Zielsetzung der nächsten zehn Jahre sein.

