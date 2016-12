Hasenhüttl: Nach der Serie ist vor der Serie

Ralph Hasenhüttl will mit RB Leipzig eine neue Serie starten

Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl plant mit seiner Mannschaft im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Hertha BSC die Rückkehr in die Erfolgsspur. "Wir wollen in diesem Heimspiel eine neue Serie starten", sagte der 49-Jährige am Donnerstag.

RH: "Der Tabellendritte kommt nach Leipzig. Wir freuen uns auf ein absolutes Spitzenspiel! Wir wollen zu Hause eine neue Serie starten." — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 15. Dezember 2016

Der starke Aufsteiger hatte am vergangenen Samstag beim 0:1 gegen Hasenhüttls Ex-Klub FC Ingolstadt die erste Niederlage der laufenden Saison kassiert. "Als Aufsteiger darf man am 14. Spieltag auch mal verlieren", sagte der Coach. Seine Mannschaft sei nach vorne "nicht so handlungsschnell" wie sonst aufgetreten.

Ralph #Hasenhüttl weiter: "Ich bin überzeugt, dass wir am Samstag ein anderes Gesicht als in Ingolstadt zeigen werden!" #RBLBSC — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 15. Dezember 2016

Gegen die Hauptstädter setzt RB auf seine Heimstärke. "Bisher haben wir zu Hause immer schnell Zugriff bekommen und schnell ein Tor geschossen. Mit diesem Engagement und dieser Leidenschaft wollen wir wieder auftreten. Die Hertha wird uns aber fußballerisch mehr entgegensetzen als der letzte Gegner", sagte Hasenhüttl.

Im letzten Heimspiel des Jahres müssen die Sachsen neben den Langzeitverletzten Lukas Klostermann und Ken Gipson (beide im Aufbautraining) weiter auf Innenverteidiger Marvin Compper (Sprunggelenkverletzung) verzichten. Bernardo ist nach auskuriertem Meniskusschaden wieder eine Option.