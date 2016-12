Schmelzer fürchtet "Wankelmut", Rosen den BVB

BVB-Kapitän Marcel Schmelzer fordert, dass die Dortmunder ihre Klasse auch auf den Platz bringen

Für Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen ist die Rollenverteilung vor dem Spitzenspiel gegen Vizemeister Borussia Dortmund am Freitagabend (20:30 Uhr) klar. BVB-Profi Marcel Schmelzer warnt hingegen vor dem Dortmunder "Wankelmut".

"Aufgrund der Qualität der Einzelspieler und der abgerufenen Leistungen in den vergangenen Jahren ist Borussia Dortmund der Favorit. Wir werden wie in den bisherigen Partien auch, alles daran setzen, die vermeintlich besser aufgestellten Gegner zu ärgern und wenn möglich auch zu besiegen", sagte Rosen in einem Interview mit "Sky Sport News HD"

"Ich erwarte, dass Borussia Dortmund wie wir auch, versuchen wird, offensiv Akzente zu setzen. Es könnte sich für die Zuschauer durchaus ein sehr interessantes Spiel entwickeln, wenn beide Mannschaften einen guten Tag haben und ihre Ideen umsetzen."

Schmelzer: TSG ungeschlagen - "Das spricht für sich"

Lobende Worte findet auch die Gegenseite: "Von außen betrachtet, wird in Sinsheim gute Arbeit geleistet. Die Balance aus Defensivarbeit und offensiver Durchschlagskraft scheint aktuell zu stimmen. Das Team ist als einziges in der Liga noch ungeschlagen. Das spricht für sich", so BVB-Kapitän Marcel Schmelzer gegenüber "achtzehn99.de" über die Begegnung.

Der 28-Jährige warnte seine Mitspieler vor allem vor "Wankelmut", der unlängst beim BVB herrschte und forderte daher, dass man die "große individuelle Qualität fokussiert und geschlossen auf den Platz bringe". Dann hätte es jedes Team Europas schwer gegen die Dortmunder. "Der BVB hat ja nicht umsonst im Sommer gebetsmühlenartig verkündet, dass mit Rückschlägen zu rechnen sein wird. Unser Ziel muss es sein, zunehmend konstanter in unseren Leistungen zu werden."