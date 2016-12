FCA-Coach: "Stricken mit heißer Nadel"

Manuel Baum ist heiß auf sein erstes Spiel als Coach des FC Augsburg

Manuel Baum musste erst gar nicht betonen, dass er auf den Job beim FC Augsburg "so richtig Bock hat".

Während Manager Stefan Reuter mit ernster Miene die vielen Gerüchte um die überraschende Entlassung von Dirk Schuster dementieren musste, brachte der Interimscoach des Bundesligisten bei seiner Vorstellung am Donnerstag "das Lachen gar nicht mehr aus dem Gesicht", wie er selbst schmunzelnd einräumte.

Für den 37 Jahre alten Fußballlehrer ist es eine große, eine unerwartete Chance. Selbst eine Weiterbeschäftigung nach der Winterpause erscheint nicht ausgeschlossen, wenn der FCA nach vier Spielen ohne Sieg den Trend am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach und dann am Dienstag in Dortmund stoppt. "Wir führen jetzt keine Gespräche. Nach Weihnachten ist alles offen", sagte Reuter und fügte an: "Gladbach hat jetzt oberste Priorität."

Baum: "Stricken mit heißer Nadel"

Die Zeit für Baum ist knapp. Dem Liga-Neuling, der nur bei der SpVgg Unterhaching in der 3. Liga Profi-Erfahrung gesammelt hat und seit 2014 Cheftrainer des Augsburger Nachwuchsleistungszentrums war, bleiben gerade einmal drei Trainingseinheiten. "Wir stricken mit heißer Nadel an einem Plan, wie wir Gladbach schlagen können", sagte Baum entsprechend.

Seine Philosophie, die offensiver und mutiger als unter Schuster sein dürfte, wolle er "noch nicht rauslassen. Den Vorteil will ich mir bewahren", sagte Baum. Aber eins erwarte er auf jeden Fall: eine Mannschaft, "die Bock hat, Bälle zu erobern und die schnell umschaltet".

Auch Reuter forderte von den Spielern "große Laufbereitschaft, Leidenschaft, Begeisterung und Überzeugung, etwas mitnehmen zu können". Man müsse "eine gemeinsame Idee sehen", unterstrich der Weltmeister von 1990.