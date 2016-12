AmsterdamArena wird "Johan Cruijff Stadion"

Die AmsterdamArena wird zum "Johan-Cruijff-Stadion"

Besondere Ehre für den verstorbenen Johan Cruyff: Die Namensänderung des Fußballstadions "AmsterdamArena" in "Johan-Cruijff-Stadion" steht kurz bevor.

Nach einer Trauerzeit von mehreren Monaten stehen die Verhandlungen zwischen den Erben des niederländischen Idols und den Besitzern des Stadions kurz vor dem Abschluss. Dies berichtete die Tageszeitung "AD".

Vor der endgültigen Zustimmung der Erben Cruyffs muss noch ein Hindernis aus dem Weg geräumt werden: Die Familie möchte nicht, dass das Stadion in Zukunft neben "Johan Cruijff" (niederländische Schreibweise) noch den Namen eines großen Sponsors erhält. Bis heute hat die Arena keinen Sponsorennamen. Die Familie Cruyffs will das Andenken des am 24. März 2016 verstorbenen Vize-Weltmeisters von 1974 nicht im Zusammenhang mit einem willkürlichen Unternehmen sehen.

Eigentümer des 1996 erbauten größten Amsterdamer Fußballstadions sind zu 48 Prozent die Stadt Amsterdam, zu 13 Prozent der Rekordmeister Ajax Amsterdam und zu 39 Prozent verschiedene individuelle private Investoren.