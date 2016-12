Nach Schalke auch BVB an Napoli-Stürmer dran?

Manolo Gabbiadini hat wohl das Interesse der BVB geweckt

Der italienische Stürmer Manolo Gabbiadini soll bereits vor Monaten das Interesse von Bundesligist FC Schalke 04 geweckt haben. Jetzt ist wohl auch der Nachbar aus Dortmund am 25-Jährigen dran.

Das will zumindest der italienische Journalist Gianluca di Marzio erfahren haben, der Manolo Gabbiadini neben dem deutschen Duo auch mit Stoke City in Verbindung bringt.

Der Mittelstürmer hat sich in der laufenden Hinrunde bei seinem Verein SSC Neapel in der Serie A noch nicht durchgesetzt, obwohl Stammspieler Arkadiusz Milik seit mehreren Wochen mit schwerer Knieverletzung ausfällt. Der Linksfuß bringt es zwar seit seinem Wechsel zu Napoli auf 46 Pflichtspieleinsätze, allerdings kam er zumeist nur als Einwechselspieler zum Zuge. Zuletzt setzte Trainer Maurizio Sarri auf den Belgier Dries Mertens, der im Ligaspiel gegen Cagliari Calcio (5:0) dann auch gleich dreifach traf.

Gabbiadini: 36 Ligatore in den letzten fünf Jahren

Laut Insider Gianluca di Marzio war Borussia Dortmund bereits vor Gabbiadinis Wechsel zum SSC Neapel im Sommer 2015 an der Offensivkraft interessiert. Nun soll sich der BVB erneut Informationen über den Angreifer eingeholt haben. Gabbiadini besitzt bei der Partenopei noch einen Vertrag bis zum Sommer 2019. Die kolportierte Ablösesumme liegt bei rund 17 Millionen Euro.

Bei den Dortmundern könnte Gabbiadini als weitere Alternative für die Offensivabteilung fungieren. Der 1,86 Meter große Stürmer gilt als wendig und abschlussstark, brachte sich mit insgesamt 36 Toren in der Serie A in den letzten fünf Jahren auch auf die Kandidatenliste des FC Schalke 04. Zumindest als Verstärkung für die Kadertiefe könnte Gabbiadini für beide Revierklubs eine echte Option in der kommenden Wintertransferperiode werden.