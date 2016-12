Matthäus: "Bei Alonso habe ich Zweifel"

Lothar Matthäus hat die mögliche Vertragsverlängerung von Xabi Alonso in Frage gestellt

An der Personalie Xabi Alonso scheiden sich in München die Geister. Während die Verantwortlichen des Rekordmeisters von den Qualitäten des Spaniers überzeugt sind, wird der 35-Jährige in Fan- und Experten-Kreisen immer häufiger kritisiert. Auch Lothar Matthäus erkennt beim Mittelfeldspieler unübersehbare Schwachstellen.

Im Gespräch mit der "Abendzeitung" kritisiert der deutsche Rekordnationalspieler die anstehende Vertragsverlängerung mit dem Spanier. "Bei Alonso habe ich Zweifel. Sein gutes Auge allein reicht nicht mehr", glaubt Matthäus - und spricht damit vielen Fans aus der Seele.

Der Spanier sei ein "Top-Mann, was den Kopf und die Strategie angeht", dafür fehle ihm die ganz hohe Geschwindigkeit. "Wenn es hart auf hart kommt, fehlen ihm ein paar Prozent", ist Matthäus überzeugt. In seinen Augen gebe es "keine Dringlichkeit, mit Alonso zu verlängern", sagt der 55-Jährige, der abschließend deutliche Worte findet und sagt: "Andere Spieler sehe ich inzwischen stärker als ihn."

Zu diesen anderen Spielern gehört unter anderem Joshua Kimmich, den Matthäus im Gespräch mit der "AZ" als "Mann der Zukunft" bezeichnet. Und auch Arturo Vidal und Javi Martínez sind laut Matthäus inzwischen an Alonso vorbeigezogen.