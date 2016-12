Auch Sevilla an Draxler interessiert?

Steht Julian Draxler vor einem Wechsel zum FC Sevilla?

Julian Draxler soll (und wird) den VfL Wolfsburg wohl im Winter verlassen. Fraglich ist nur noch, wohin es den Weltmeister zieht. Nun gib es mit dem FC Sevilla offenbar einen neuen Interessenten.

Das berichten "Bild" und "Wolfsburger Nachrichten" übereinstimmend. Der Tabellendritte der spanischen Primera División sucht Verstärkungen für den Winter.

Wolfsburg soll 30 Millionen Euro für seinen wechselwilligen Star verlangen. Für die Andalusier kein Problem. Finanziell sind sie nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League auf Rosen gebettet.

Allerdings müsste der Serien-Europa-League-Sieger für den Offensivmann seinen bisherigen Transferrekord pulverisieren. 2009 zahlte Sevilla 15 Millionen Euro für Álvaro Negredo an Real Madrid, im vergangenen Sommer denselben Betrag für Franco Vázquez an US Palermo.

Draxler, der 2015 für 36 Millionen Euro von Schalke 04 in die Autostadt wechselte, hat wegen schwacher Leistungen und seines mehrfach öffentlich geäußerten Wechselwunsches beim VfL keine Zukunft mehr. Im letzen Bundesligaspiel bei Bayern München (0:5) stand der 23-Jährige nicht einmal im Kader der Wölfe.

Bisher galten Arsenal, Juventus und Paris Saint-Germain als mögliche Abnehmer für den Nationalspieler. Auch Rekordmeister Bayern München beschäftigt sich gerüchteweise mit der Personalie Draxler.