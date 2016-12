SGE-Präsident skeptisch wegen Bruchhagen

Peter Fischer (l.) versteht Heribert Bruchhagens HSV-Entscheidung nicht

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat mit Unverständnis auf die Rückkehr seines früheren Vorstandschefs Heribert Bruchhagen zum Hamburger SV reagiert.

"Ich persönlich kann die Entscheidung nicht verstehen und das habe ich ihm auch gesagt. Weil ich weiß, wie Heribert Bruchhagen auch gelitten hat", sagte Fischer in einem Interview mit "Sky Sport News HD": "Er hat beim HSV so viele Dinge strukturell zu verändern, das ist mit so viel Engagement und so viel Kraft verbunden. Ob Heribert Bruchhagen das in seiner Stabilität aushält, das wird schwer. Ich wünsche ihm dafür alles Gute."

Bruchhagen war im Sommer nach 13 Jahren bei der Eintracht eigentlich in den Bundesliga-Ruhestand gewechselt. Der 68-Jährige wollte sich auf sein Privatleben und die Tätigkeit als TV-Experte beim Bezahlsender "Sky" konzentrieren.

Dann jedoch wechselte er zum HSV und beerbte dort Dietmar Beiersdorfer als Vorstandsvorsitzender der Fußball AG. "Wenn der HSV anfragt, dann stellt sich für jeden, der im Bundesliga-Management tätig war, die Frage einer Zu- oder Absage gar nicht. Da ist eine Zusage Pflicht", erklärter der gebürtige Düsseldorfer seine Entscheidung.

Bruchhagen hatte von 1992 bis 1994 schon einmal beim Bundesliga-Dino gearbeitet, damals als Manager.