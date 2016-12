ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck erfolgreich operiert

Viktoria Schnaderbeck ist im ÖFB-Frauen-Nationalteam als Kapitänin, Rückhalt in der Defensive und wichtige Wortführerin gefragt

Viktoria Schnaderbeck, Kapitänin von Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam, ist am Donnerstag erfolgreich am Innenmeniskus operiert worden. "Die Operation ist problemlos verlaufen, mit geht`s wieder gut", teilte die 25-jährige Steirerin mit. Die Verteidigerin des deutschen Meisters Bayern München hat wegen der Verletzung seit 12. Oktober pausieren müssen.

Österreichs Frauen-Fußballteam spielt im kommenden Jahr bei der Europameisterschaft in den Niederlanden in Gruppe C gegen Schweiz, Frankreich und Island. Zuvor testet die ÖFB-Elf im Juni gegen Italien. Die Europameisterschaft in den Niederlanden findet vom 16. Juli bis 6. August 2017 statt.

