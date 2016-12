"Leider ja": Boateng muss operiert werden

Jérôme Boateng wird dem FC Bayern wohl länger fehlen

Carlo Ancelotti und der FC Bayern München müssen beim Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 am Sonntag auf Abwehrchef Jérôme Boateng verzichten. Der Innenverteidiger laboriere an Problemen im Brustmuskel, sagte Ancelotti am Mittag auf einer Pressekonferenz.

Am Freitagabend gab es dann die Horrordiagnose und die Bestätigung der Vermutungen, die in den Medien laut wurden: Boateng muss operiert werden und wird den Münchnern vermutlich für längere Zeit fehlen. Der Abwehrchef des Rekordmeisters war im Training unglücklich auf die Schulter gefallen. Dass eine Operation notwendig ist, bestätigte der 28-Jährige am Freitagabend dem kicker: "Leider ja."

Eine exakte Diagnose ist demnach allerdings noch nicht erfolgt, erst am Samstag soll es weiteren Aufschluss über Art und Schwere der Verletzung geben. Trainer Carlo Ancelotti hatte vor dem Ligaspiel beim Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 am Sonntag (15:30 Uhr) von "Problemen im Brustmuskel" gesprochen. Anfang des Jahres hatte ein Sehnenriss Boateng monatelang beschäftigt.

Mats Hummels, der wegen eines Magen-Darm-Infektes zuletzt ausgefallen war, dürfte dagegen in Darmstadt wieder auflaufen.

"Robbery" und Martínez wieder fit

Abgesehen von den Langzeitverletzten Kingsley Coman (Außenbandriss im Knie) und Julien Green (Muskelbündelriss) sind alle weiteren Spieler bereit. Arjen Robben, Franck Ribéry und Javi Martínez haben nach einer Trainingspause am Donnerstag wieder mit der Mannschaft geübt. "Sie waren müde, aber heute haben sie gut trainiert. Sie sind bereit", sagte Ancelotti.

Mit Blick auf die Partie gegen Darmstadt zeigte sich der Trainer zuversichtlich: "Ich weiß, dass Darmstadt Probleme hat, aber gegen uns sind Sie sicher fokussiert und werden mit viel Intensität spielen", sagte er und fügte hinzu: "Wir müssen mit Intensität spielen - 90 Minuten lang. Wir haben gut trainiert diese Woche."

.@MrAncelotti: "Alle Spiele sind schwierig und wichtig, wir wollen auf dem ersten Platz bleiben." #D98FCB pic.twitter.com/IFz3BvE10R — FC Bayern München (@FCBayern) 16. Dezember 2016

Dabei wolle er nicht schon auf Leipzig schauen, das am Samstag gegen Hertha BSC spielt.