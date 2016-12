"Am Montag": 1860 kündigt neuen Coach an

Löwen-Präsi Peter Cassalette möchte zeitnah einen neuen Trainer vorstellen

Zweitligist 1860 München ist bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Präsident Peter Cassalette erklärte am Freitag in der Halbzeitpause des letzten Hinrundenspiels der Löwen gegen den 1. FC Heidenheim am "Sky"-Mikrofon, der neue Trainer werde "am Montag" präsentiert.

Den Namen des Nachfolgers von Kosta Runjaić, der am 22. November wegen Erfolglosigkeit entlassen worden war, wollte Cassalette nicht nennen. Vieles deutet aber darauf hin, dass am Montag der seit Wochen gehandelte Portugiese Vítor Pereira (48) als neuer Coach präsentiert wird.

Pereira ist derzeit ohne Anstellung, nachdem ihn der türkische Traditionsklub Fenerbahçe im Sommer entlassen hatte. Davor war der Portugiese in Griechenland (Piräus) und Saudi-Arabien (Al-Ahli) tätig, in seiner Heimat führte er den FC Porto 2012 und 2013 zur Meisterschaft.

Seedorf auf der Tribüne gesichtet

Gerüchte um ein Engagement Clarence Seedorfs, der am Freitag überraschend neben 1860-Investor Hasan Ismaik auf der Tribüne saß, erstickte Cassalette im Keim: "Er ist ein Freund der Familie Ismaik. Es hat mich überrascht, dass er da ist. Er ist es bestimmt nicht."

Der 40-jährige Seedorf war 2014 kurzzeitig Trainer beim AC Mailand, zuletzt trainierte er den chinesischen Erstligisten Shenzhen FC.