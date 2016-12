Aue droht der Sturz ans Tabellenende

Aue strauchelte gegen Düsseldorf

Erzgebirge Aue überwintert höchstwahrscheinlich auf einem Abstiegsplatz der 2. Bundesliga. Mit einem 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf blieb der Aufsteiger am 17. Spieltag zum achten Mal in Folge sieglos. Am Samstag droht im Falle eines Sieges des FC St. Pauli sogar der Sturz von Platz 17 ans Tabellenende.

Das war's - wir nehmen zum Hinrundenabschluss einen Punkt aus Aue mit. #f95 #auef95 pic.twitter.com/7MGp86q0ky — Fortuna Düsseldorf (@f95) 16. Dezember 2016

Die Düsseldorfer können nach ihrer chaotischen Vorsaison hingegen zufrieden sein. 25 Punkte bedeuten am Ende einer soliden Hinrunde einen Platz im oberen Tabellen-Mittelfeld.

Am Freitagabend war allerdings Glück im Spiel. Pascal Köpke traf für die überlegenen Gastgeber den Pfosten, von dort prallte der Ball an den Rücken des Düsseldorfer Torhüters Michael Rensing und rollte parallel zur Torlinie (58.).

Es war lausig kalt in der Baustelle Erzgebirgsstadion, und mit dem vereisten Rasen hatten beide Mannschaften Probleme. Aue hätte bereits zur Pause trotz einer späten Düsseldorfer Chance durch Marcel Sobottka (45.) eine Führung verdient gehabt - Cebio Soukou schoss aber aus fünf Metern zweimal Fortuna-Verteidiger Lukas Schmitz an (36.).