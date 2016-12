Großaspach hält Kontakt zu Aufstiegsplätzen

Kai Gehring erzielte beide Treffer für Großaspach

Sonnenhof Großaspach bleibt in der 3. Liga in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

JAAA! Das Spiel ist aus und die SG schlägt den FC Rot-Weiß Erfurt mit 2:1. GENIAL :) #SG94 #Dorfklub #SGARWE pic.twitter.com/nCFlV71ywD — SGS Großaspach (@sgaspach) 16. Dezember 2016

Zum Auftakt des 19. Spieltags schob sich die SGS mit einem 2:1 (0:1) gegen Rot-Weiß Erfurt bis auf zwei Punkte an den Relegationsrang heran. Erfurt könnte am Wochenende zum Hinrundenabschluss noch Richtung Abstiegszone durchgereicht werden.

Schluss in Grossaspach



Der RWE verliert das letzte Spiel des Jahres mit 2:1

____________#SGARWE 2:1 | Endstand — FC Rot-Weiß Erfurt (@ROTWEISSERFURT) 16. Dezember 2016

Großaspachs Abwehrspieler Kai Gehring drehte das Spiel mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit (64./75.). Carsten Kammlott hatte Erfurt per Foulelfmeter in Führung gebracht (18.), einen zweiten verschoss er (45.+2).

Spieldaten:

Großaspach: Broll - Krause, Leist, Gehring - Schiek, Hägele, Jüllich, Lorch - Sohm (82. Binakaj), Lucas Röser (90.+2 Lukas Hoffmann), Michael Maria (84. Damaschek). - Trainer: Zapel

Erfurt: Klewin - Odak, Menz, Erb, Sumusalo (84. Uzan) - Nikolaou, Vocaj (77. Benamar) - Kammlott, Tyrala, Aydin - Bieber. - Trainer: Krämer

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Scheibenhardt)

Tore: 0:1 Kammlott (17., Foulelfmeter), 1:1 Gehring (64.), 2:1 Gehring (75.)

Zuschauer: 1300

Gelbe Karten: Lucas Röser, Lorch - Vocaj

Besonderes Vorkommnis: Broll (Großaspach) hält Foulelfmeter von Kammlott (45.)