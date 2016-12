War es das mit der Leipziger Herrlichkeit?

RB Leipzig: Hat es sich bald ausgejubelt beim besten Aufsteiger aller Zeiten?

Vierzehn Spieltage dauerte es, bis Aufsteiger RB Leipzig erstmals ein Bundesliga-Stadion ohne Punkte in der Tasche verließ. Eine Bilanz, mit der sich die Bullen kurzerhand zum Bayern-Konkurrenten Nummer eins aufgeschwungen haben. Die Premieren-Pleite setzte es dabei ausgerechnet gegen den Underdog aus Ingolstadt.

Folgt nun der Einbruch nach dem furiosen Start? Zumindest unsere Redaktion ist geteilter Meinung.

Pro: RB wird sich mit leuchtenden Augen an den Start zurückerinnern

Ohne Frage, der Aufsteiger aus Leipzig spielte mit einer beeindruckenden Konstanz einen erfrischenden Fußball und beeindruckte uns alle mit viel Mut, hoher Aggressivität und den richtigen Entscheidungen in kritischen Situationen. Die zwischenzeitliche Tabellenführung wurde den Bullen alles andere als hinterhergeworfen. Es sei an famose Auftritt wie das Heimdebüt gegen Dortmund (1:0), die Auswärtswende in Leverkusen (3:2) und den dominanten Auftritt in Gelsenkirchen (2:1) erinnert.

Leipzig hat sich in der Liga mittlerweile einen Ruf erarbeitet, zu den tempostärksten und ballsichersten Teams der Liga zu gehören, die dominant auftreten und dem Gegner ihr Spiel aufzwingen können. Und genau das wird RB zum Verhängnis werden. Der FC Ingolstadt hat es zuletzt gezeigt, wie die Leipziger mit engagiertem Defensivspiel und clever gesetzten Tempowechseln im eigenen Aufbau unter Druck gesetzt werden können. Die Konkurrenten aus der Bundesliga werden sich am einstigen Schlusslicht aus Ingolstadt ein Beispiel nehmen.

Der Spielplan meint es zudem alles andere als gut mit RB Leipzig. In den nächsten Wochen wartet das versammelte obere Tabellendrittel. Die Partie gegen Hertha BSC (ab 15:30 Uhr am Samstag) wird eine ganz entscheidende. Geht auch dieses Spiel vor heimischem Publikum verloren, könnte sich noch vor der Winterpause schnell eine Negativspirale in Gang setzen.

Meine Prognose: Aus den "Wochen der Wahrheit" (Hasenhüttl) gegen Berlin, München, Frankfurt, Hoffenheim und Dortmund holt Leipzig lediglich vier Punkte und findet sich Anfang Februar nur noch auf Platz fünf wieder. Das dicke Polster ist dann bereits verbraucht, zum Saisonende sehe ich die Bullen auf den Plätzen sechs bis neun.

Mats-Yannick Roth

Contra: RB bleibt auf Europapokal-Kurs

Vorweg: Zu Saisonbeginn hätte ich keinen Pfifferling auf die Sachsen gegeben. Bei allem Talent erschien mir der Kader der Leipziger für den Bundesliga-Alltag zu unerfahren und erst recht nicht gut genug, um der Konkurrenz aus Mönchengladbach, Leverkusen, Wolfsburg, Schalke oder Dortmund im Kampf um das internationalen Geschäft Paroli zu bieten. Ganz ehrlich: Marcel Halstenberg, Willi Orban, Stefan Ilsanker, Péter Gulásci, Diego Demme, Dominik Kaiser oder Benno Schmitz sind allesamt gestandene Kicker, die nichts mehr beweisen müssen, aber Leistungsträger bei einem Meisterschaftsanwärter?

Viereinhalb Monate später sieht die Geschichte hingegen ganz anders aus. Und zwar gerade weil RB auf seine gestandenen Zweitliga-Kräfte setzt, sich nur punktuell mit "jungen", "hungrigen" Spielern (Coach Ralph Hasenhüttl) á la Timo Werner oder Naby Keita verstärkt hat und eben nicht - wie vielerorts befürchtet - blind mit den Brause-Millionen um sich geworfen hat. Klar, die Pleite gegen Ingolstadt war ein Dämpfer, mehr aber auch nicht.

An den kommenden Spieltagen wartet mit Hertha, Bayern, Frankfurt, Hoffenheim und Dortmund zwar reihenweise die direkte Konkurrenz, mit sechs Punkten Vorsprung auf die Hertha auf Rang drei ist das Polster vor den "Wochen der Wahrheit" allerdings schon beachtlich und Trainer Hasenhüttl wird dafür sorgen, dass sein Team nicht abhebt. Kurz: Während die hochgehandelte Konkurrenz aus Leverkusen, Gladbach, Schalke und Wolfsburg am Ende der Saison zumindest teilweise in die Röhre gucken wird, geht es für RB auf Europa-Reise.

Marc Affeldt