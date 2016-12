Medien: Özil will Draxler nach England locken

Folgt Julian Draxler seinem DFB-Kollegen Mesut Özil nach England?

Prominenter Fürsprecher für Julian Draxler: Französischen Medienberichten zufolge rührt Nationalmannschaftskollege Mesut Özil die Werbetrommel für den wechselwilligen Wolfsburg-Star.

Unter der Woche war von einem konkreten PSG-Interesse zu lesen, nun bringt "RMC Sport" weitere Namen ins Spiel. Demnach hofft Arsenal-Regisseur Özil, dass sein Klub in den Poker um den von zahlreichen Top-Teams umworbenen VfL-Bankdrücker einsteigt. Die Gunners sollen bereits mehrfach versucht haben, den mittlerweile 23-jährigen Draxler ins Emirates Stadium zu locken, dabei jedoch stets abgeblitzt sein. Seitdem der Offensivmann in Wolfsburg aufs Abstellgleis geraten ist, streckt auch der FC Arsenal seine Fühler wieder aus - ganz zur Freude von Özil, der persönlich bei Coach Arsène Wenger vorgesprochen haben soll.

Wie lange das Duo im Falle eines Transfers zusammen auf dem Platz stehen würde, bleibt unterdessen offen. Seit Monaten zieht sich der Vertragspoker zwischen den Gunners und ihrem Assist-König, dessen Vertrag im Juli 2018 ausläuft, in die Länge. Schon werden Stimmen laut, die behaupten, dass Özil in Draxler einen möglichen Nachfolger für die Zehnerposition sieht und sich deshalb für seinen DFB-Kumpel stark macht. Ob Arsenal allerdings bereit wäre, Summen jenseits der 30 Millionen Euro in den formschwachen Ex-Schalker zu investieren, bleibt fraglich.