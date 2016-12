"Bessere Jugendauswahl": Wiese übt BVB-Kritik

Tim Wiese hat sich gegen den Jugendwahn in der Bundesliga ausgesprochen

Ex-Werder-Keeper Tim Wiese, mittlerweile im Wrestling-Business zuhause, hat sich auf den Jugendwahn eingeschossen, der seiner Meinung nach in der Bundesliga herrscht. "Erfahrung wird im Fußball gerade extrem unterschätzt", sagte der 35-Jährige in der "Bild"-Zeitung.

Das beste Beispiel in seinen Augen sei Borussia Dortmund. "Tuchels Truppe ist eine bessere Jugendauswahl", schmetterte "The Machine" und ergänzte: "Für die Zuschauer bedeutet das viel Unterhaltung. Junge Profis sind athletisch, sehr schnell, die gehen jeden Weg. Das macht das Spiel schnell und abwechslungsreich." Doch das sei nur eine Seite der Medaille, denn so wie es auf dem Feld hoch- und runtergehe, gehe es für den BVB auch in der Tabelle auf und ab. "Es fehlt die Konstanz", kritisierte Wiese. "Großen Spielen folgen Auftritte, bei denen jedem BVB-Fan die Augen tränen. Für Tränen reicht das, für Trophäen nicht."

Doch nicht nur beim Meister von 2011 und 2012 könne man diese Tendenz feststellen. "So ähnlich läuft es ja gerade überall in der Liga. Hauptsache jung!", polterte der ehemalige Nationalspieler. Zuletzt habe Joachim Löw Spieler nominiert, die er noch nie gehört habe. "Wer 18 ist und 20 Bundesligaspiele hat, fährt automatisch zur Nationalelf."

Wiese: "Der Werder-Weg war eine Sackgasse"

Einen weiteren Beleg für seine Theorie sieht Wiese, der in zwei Jahren nur zehn Spiele für die TSG Hoffenheim absolvierte, im jüngsten Aufschwung von Werder Bremen. "Weil mit Pizarro, Kruse und Drobny drei erfahrene Profis zurückgekehrt sind", erläuterte DFB-Pokal-Sieger von 2009. In Bremen habe man mit großem Aufsehen den "Werder-Weg" angekündigt, wollte Talente ausbilden und zu Stars machen - für Wiese ein gescheiteres Konzept. "Jetzt müssen es die alten Säcke richten. Sie müssen mit ihrer Erfahrung die Mannschaft nach oben führen. Der Werder-Weg war eine Sackgasse", fand er deutliche Worte für die Situation seines Ex-Vereins.

Die jungen Spieler "zerbrechen"

Abseits der sportlichen Folgen, mahnte Wiese auch vor den Folgen für die Youngster selbst. "Es ist ja auch für die Jungs nicht leicht", monierte der gebürtige Bergisch-Gladbacher. "Nach zwei Bundesligaspielen gibt es sofort einen Ausrüstervertrag mit Adidas oder Nike. Dann stapeln sich die Kartons mit Schuhen in der Kabine und schon denken sie, sie wären so gut wie Ronaldo oder Messi." Er selbst habe schon erlebt, wie Jungprofis an den "plötzlichen Verlockungen zerbrachen".

"Mal eben ein dickes Auto bestellen. Die vielen 'Freunde' und Berater, die nur Gutes wollen. Eine Situation, mit der nicht jeder umgehen kann", warnte Wiese.