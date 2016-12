Junuzović-Ersatz? Werder jagt Spanien-Star

Dani García (l.) ist der Dauerbrenner im Eibar-Mittelfeld

Alle Hände voll zu tun für Frank Baumann: Der Werder-Manager steht vor der Mammutaufgabe, den 36-köpfigen Kader der Hanseaten verkleinern zu müssen. Gleichzeitig tauchen nun Gerüchte um potenzielle Sommereinkäufe auf.

Während unter der Woche über die angebliche Streichliste der Grün-Weißen berichtet wurde, bringen spanische Medien nun einen neuen Namen ins Spiel. Der "Marca" zufolge steht der SV Werder auf der Liste der Interessenten für den zentralen Mittelfeldspieler Dani García von Überraschungsklub SD Eibar. Beim derzeitigen Tabellenachten der Primera División hat der 26-Jährige das Kapitänsamt inne, sein Vertrag bei den Basken läuft im Sommer 2018 aus.

Garciá gilt in seinem Heimatland Spanien als "Unsung Hero", als Star jenseits des Rampenlichts. Dank seiner Erfahrung von 83 Erstligapartien (stets in der Startelf) könnte der zweikampfstarke Defensivmann eine der Schlüsselpositionen im Werder-Mittelfeld besetzen. Da noch immer nicht feststeht, ob Florian Grillitsch (Vertrag läuft aus), Clemens Fritz (mögliches Karriereende) und Zlatko Junuzović über den Sommer hinaus in Bremen bleiben, forciert Baumann die Suche nach möglichen Nachfolgern für die Zentrale.

Prominente Mitbewerber

Im Werben um García sind die Norddeutschen allerdings nicht allein: Wie die "Marca" berichtet, zeigen auch die Premier-League-Vertreter West Ham United und FC Southampton reges Interesse an dem Spanier, der rund drei Millionen Euro Ablöse kosten soll.

Zu einem wichtigen Faktor könnte derweil Ex-Werderaner Alejandro Gálvez avancieren: Der Innenverteidiger läuft seit vergangenem Sommer für Eibar auf und dürfte Teamkollege García hautnah von seinen Bundesliga-Eindrücken berichten können. Ein Vorteil für den SVW?