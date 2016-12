Dominik Wydra bleibt doch Österreicher

Dominik Wydra, hier im Dienste der ÖFB-U21

Kehrtwende im Fall Dominik Wydra! Der Kapitän der letzten Generation des ÖFB-U21-Nationalteams revidierte seine Aussagen, dass er künftig für Polen spielen möchte und unterstrich die Absicht, Österreicher bleiben zu wollen.

Am Freitag wurde ein Interview mit dem polnischen Portal "Przeglad Sportowy" veröffentlicht, das für großes Aufsehen sorgte. "Das Interview ist stark gekürzt und zusammengeschnitten, außerdem ist mein Polnisch nicht perfekt. Da gibt es vielleicht Aussagen, die missverständlich sind. Daher ist es mir ein Anliegen, das klarzustellen. Zum Beispiel habe ich gesagt, dass ich mich zu der Zeit, als ich noch regelmäßig in Polen war, mehr wie ein Pole gefühlt habe. Das ist jetzt ganz klar nicht mehr der Fall. Ich war schließlich bis vor einem Monat mit Leib und Seele Kapitän des österreichischen U21-Nationalteams", so der 22-Jährige in einer Presseaussendung des ÖFB.

"Wenn ich die Wahl habe, gibt es nichts zu entscheiden. Dann spiele ich für Österreich. Ich würde die österreichische Staatsbürgerschaft nie aufgeben. Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zum polnischen Verband. Früher hat man mich wegen diverser Nachwuchs-Auswahlen kontaktiert, aber ich wollte für Österreich spielen", meinte Wydra weiters.

