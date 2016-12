Leverkusen will Aufholjagd fortsetzen

Legt die Werkself gegen Ingolstadt nach?

Bayer Leverkusen will in der Bundesliga seine Aufholjagd Richtung Europacup-Plätze fortsetzen.

"Wir wollen den Zuschauern unbedingt einen siegreichen Abschluss bieten und vor der Winterpause noch ein paar Plätze nach oben klettern", erklärte Bayer-Trainer Roger Schmidt vor dem letzten Heimspiel des Jahres am Sonntag gegen den FC Ingolstadt. Leverkusen holte aus den beiden zurückliegenden Partien vier Punkte und will die Chance wahren, noch vor Weihnachten den Erzrivalen 1. FC Köln zu überholen. Am Mittwoch ist die Werkself beim Rhein-Nachbarn zu Gast.

Gegen Ingolstadt plant Schmidt wieder mit Kevin Kampl. "Er ist ausgeruht und hat keine Schmerzen mehr. Ich kenne ihn schon länger, dass sein Motor mal nachlässt, habe ich noch nie erlebt", so Schmidt über den Mittelfeldspieler nach auskurierter Fußverletzung. Der Einsatz von Routinier Stefan Kießling ist wegen muskulärer Probleme unwahrscheinlich.

Walpurgis warnt vor Bayer

Ingolstadt will unterdessen im Abstiegskampf weiteren Boden gutmachen. Eine Woche nach dem überraschenden 1:0-Coup gegen RB Leipzig stimmt FCI-Trainer Maik Walpurgis sein Team erneut auf die Außenseiterrolle ein. "Bayer ist unheimlich stark in der Offensive. Sie schalten klasse um und spielen extrem aggressiv, das wird richtig schwer", warnte Walpurgis. Nach den ersten zehn sieglosen Spielen konnte der neue Coach aus vier Partien mit dem ehemaligen Schlusslicht sieben Punkte holen.

Mathew Leckie fehlt Ingolstadt wegen einer Gelb-Roten Karte. Martin Hansen ist indes bereit für seine Rückkehr ins Tor. Der Keeper musste nach einem Schlag in die Kniekehle beim Sieg gegen Leipzig zunächst pausieren, ist aber wieder im Training.