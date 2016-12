Besiegelt! Hoffenheim kann für Europa planen

Statistisch spricht nichts mehr gegen das Erreichen der Europa-Quali-Ränge für die TSG

Wenn die Statistik Recht behält, können die Verantwortlichen des Bundesligsten 1899 Hoffenheim für den Europapokal planen.

Die Hoffenheimer sind in der Bundesliga-Geschichte erst die siebte Mannschaft, die nach dem 15. Spieltag ungeschlagen ist. Die bisherigen sechs Teams mit dieser Zwischenbilanz landeten am Saisonende immer unter den besten Vier.

Für die Hoffenheimer, die sich am Freitag 2:2 (2:1) von Vizemeister Borussia Dortmund trennten, wäre es die erste Europacup-Teilnahme. Sollten die Kraichgauer auch den 16. Spieltag (Mittwoch gegen Werder Bremen) ohne Niederlage überstehen, winkt der TSG beim Blick auf die Historie sogar die Meisterschaft.

Diese Zwischenbilanz schafften bisher erst fünf Mannschaften. Vier davon holten am Ende den Titel - nur Bayer Leverkusen in der Saison 2009/10 (am Ende Platz vier) nicht.