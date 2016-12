Chapecoense-Held will schnell wieder spielen

Alan Ruschel überlebte die Katastrophe

Nach dem Flugzeugunglück um den brasilianischen Erstligisten Chapecoense will der Überlebende Alan Ruschel möglichst schnell wieder Fußball spielen. "Ich werde alles dafür tun", sagte der 27-Jährige. Zunächst müsse er den Rücken stärken, danach werde er an seiner Muskulatur arbeiten.

Ruschel war am Freitag aus der Klinik entlassen worden. Kurz zuvor war der Fußballer in sein Heimatland zurücktransportiert worden. Der Verteidiger war einer von sechs Überlebenden, als Ende November ein Flugzeug mit der fast kompletten Profimannschaft von Chapecoense an Bord nahe Medellin in Kolumbien abstürzte. 71 Menschen starben, Ruschel erlitt Wirbelsäulenblessuren. Die Unfallursache war Treibstoffmangel.

