Dreierpacker Latza stoppt HSV-Aufschwung

Danny Latza (m.) brachte seine Mainzer eindrucksvoll zum Sieg

Danny Latza hat den Hamburger SV mit dem ersten Dreierpack seiner Karriere im Alleingang abgeschossen. Nach zwei Siegen in Folge und insgesamt vier Partien ohne Niederlage unterlag der Hamburger SV am 15. Spieltag der Bundesliga 1:3 (1:1) beim FSV Mainz 05.

Während das Stühlerücken in der Chefetage nicht spurlos an den HSV-Profis vorübergegangen ist, hat sich der FSV nach drei Pleiten in Folge aus der Krise befreit.

Latza entschied das Spiel mit seinen ersten Bundesligatoren (35., 56. und 67.) zugunsten der Mainzer. Daran änderte auch der Treffer von Bobby Wood (21.) nichts.

HSV zunächst sattelfest

Die 30.179 Zuschauer in der Mainzer Arena sahen in der Anfangsphase eine umkämpfte Partie ohne echte Höhepunkte vor den Toren. Nur der Mainzer Angreifer Jhon Córdoba (14.) und FSV-Kapitän Stefan Bell (17.) sorgten mit zwei Kopfbällen für ein wenig Gefahr.

Die Mainzer, die ohne Niko Bungert und den gesperrten Jean-Philippe Gbamin auskommen mussten, machten zu wenig aus ihrer Feldüberlegenheit. Die defensiv eingestellten Hamburger, bei denen die gesperrten Johan Djourou und Lewis Holtby fehlten, brachten in der Offensive so gut wie nichts zustande.

Kurioses kurz vor Schluss

Um so erstaunlicher war die Führung durch Wood. Der sehenswerte Distanzschuss des US-Amerikaners war die erste nennenswerte Angriffsaktion der Gäste, Wood traf zum dritten Mal in der laufenden Saison. Nur Sekunden später vergab Córdoba auf der Gegenseite die große Chance zum Ausgleich (22.).

Kurios wurde es vier Minuten später, als der HSV innerhalb einer Szene gleich mehrere Möglichkeiten zum zweiten Treffer vergab. Dabei tat sich vor allem der Ex-Mainzer Nicolai Müller hervor, der aus kurzer Distanz nur die Latte traf.

90'+2 Abpfiff. Wir unterliegen dem 1. FSV Mainz 05 mit 1:3. pic.twitter.com/iTyFwdEpld — Hamburger SV (@HSV) 17. Dezember 2016

In dieser Phase hatten die Hamburger das Spiel im Griff, das Tor machten dennoch die Mainzer nach einem Fehler von HSV-Verteidiger Douglas Santos. Latza traf zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Nach dem Seitenwechsel agierten die Hamburger zu passiv und wurden durch Latza bestraft, der zweimal aus der Distanz traf. In der Schlussphase hätten die Hausherren das Ergebnis sogar noch in die Höhe schrauben können, scheiterten aber mehrmals knapp.

Beste Spieler aufseiten der Mainzer waren Latza und Córdoba. Beim HSV konnten Emir Spahić und Filip Kostić überzeugen.