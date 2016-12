Atlético Madrid siegt und klettert!

Atlético Madrid kommt mit Antoine Griezmann der Spitze wieder näher

Atlético Madrid hat in der spanischen Primera División nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wieder einen Erfolg gefeiert. Der Champions-League-Gegner von Bayer Leverkusen gewann zu Hause mit 1:0 (0:0) gegen UD Las Palmas.

Mittelfeldspieler Saúl Ñíguez erzielte das entscheidende Tor in der 59. Minute. Am 16. Spieltag der spanischen Meisterschaft kletterte das Team von Trainer Diego Simeone durch den Erfolg zumindest vorübergehend auf Rang fünf, konnte aber am Abend wieder von Real Sociedad verdrängt werden.

"Die ganze Mannschaft hat einen super Job gemacht", gab Torschütze Saúl nach dem Spiel das Lob an die Kollegen weiter. Leverkusen trifft im Achtelfinale im Februar und März auf den Finalisten der vergangenen Königsklassen-Saison.