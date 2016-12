Nach Remis: Milan tritt auf der Stelle

Gianluca Lapadula vom AC Milan musste sich mit dem 0:0 begnügen

Milan hat in der italienischen Serie A zum zweiten Mal in Serie nicht gewonnen und damit die Tabellenspitze etwas aus den Augen verloren. Die Rossoneri kamen nur zu einem 0:0 im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo und blieben zunächst Dritter hinter Juventus und AS Roma.

Dabei hatten die Hausherren das Pech am Fuß: Ein Schuss von Luca Antonelli knallte im Regen von Mailand lediglich an den Pfosten.

📸 Luca #Antonelli's shot that hit the post / La conclusione di Antonelli, fermata dal palo #MilanAtalanta 0-0 pic.twitter.com/aXrEe7ZPEW — AC Milan (@acmilan) 17. Dezember 2016

Nach 17 Spielen in der italienischen Meisterschaft hat das Team von Vincenzo Montella 33 Punkte gesammelt. SSC Napoli und Lazio können die Mailänder am Sonntag noch von Rang drei verdrängen.

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der Serie A

dpa/red