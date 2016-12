Auer Hertner erleidet Muskelfaserriss

Sebastian Hertner von Erzgebirge Aue musste verletzt vom Platz

Abwehrspieler Sebastian Hertner vom Zweitligisten Erzgebirge Aue hat am Freitag einen Muskelfaserriss am rechten Oberschenkel erlitten.

Dies teilte der Vorletzte am Samstag mit. Der 25-Jährige war in der 42. Minute des letzten Hinrundenspiels gegen Fortuna Düsseldorf (0:0) verletzt ausgewechselt worden. Für ihn kam Calogero Rizzuto in die Partie.

In der laufenden Zweitligasaison bestritt Hertner, der seit 2014 im Erzgebirge spielt, bisher alle Spiele für die Veilchen. Wann der Abwehrspieler wieder auf dem Feld stehen kann, ist bisher noch nicht bekannt.