Juventus unaufhaltsam! Roma ohne Chance

Sami Khedira (l.) setzte sich im Duell mit Radja Nainggolan durch

Der italienische Rekordmeister Juventus strebt unaufhaltsam seinem 33. Titel in der Serie A entgegen. Mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf setzte sich der Spitzenreiter am 17. Spieltag gegen AS Roma 1:0 (1:0) durch und distanzierte den ersten Verfolger auf sieben Punkte. Der argentinische Top-Stürmer Gonzalo Higuaín (14.) erzielte nach einer Einzelleistung das Tor des Tages.

Bei den Gästen spielte Nationalspieler Antonio Rüdiger als Rechtsverteidiger über 90 Minuten und sah kurz vor Schluss die Gelbe Karte. Im Sturmzentrum der Römer war der frühere Wolfsburger Edin Džeko völlig abgemeldet, sodass kaum Gefahr für das Tor von Juve-Keeper Gianluigi Buffon ausging.

Der AC Milan hatte zuvor am frühen Samstagabend die Chance verpasst, zum AS Roma aufzuschließen. Der Tabellendritte kam gegen Atalanta Bergamo nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Am Sonntag können der SSC Napoli (gegen FC Torino) und Lazio Roma (gegen Fiorentina) jeweils mit Siegen an Milan vorbeiziehen.