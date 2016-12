BVB-Gegner baut Tabellenführung aus

Raúl Jímenez (r.) bejubelt seinen Treffer für Benfica

Meister Benfica hat die Tabellenführung in der portugiesischen Liga ausgebaut. Der Achtelfinalgegner von Borussia Dortmund in der Champions League setzte sich beim Abstiegskandidaten GD Estoril Praia mit 1:0 (0:0) durch und vergrößerte seinen Vorsprung auf den FC Porto auf vier Punkte.

Der Mexikaner Raúl Jiménez stellte den Arbeitssieg mit einem verwandelten Handelfmeter in der 61. Minute sicher.

⚡💬 Raúl, na flash do GDEPxSLB: "O resultado é justo contra um adversário que complicou." pic.twitter.com/rJDEUMzSdR — SL Benfica (@SLBenfica) 17. Dezember 2016

Benfica hat gegen den BVB am 14. Februar (20:45 Uhr) zunächst ein Heimspiel, bevor es im Rückspiel am 8. März (20:45 Uhr) in den Signal-Iduna-Park geht. Stadtrivale Sporting bekommt es am Sonntag (21:15 Uhr) mit Sporting Braga zu tun und muss gewinnen, um Anschluss zu halten. Der FC Porto muss am Montag (21:00 Uhr) gegen GD Chaves punkten.