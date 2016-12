Hintereggers "traumhafter" Tag gegen Ex-Klub

Martin Hinteregger erzielte das Tor des Tages gegen Gladbach

Zum dritten Mal überwand Martin Hinteregger den Gladbacher Torhüter Yann Sommer in der Bundesliga - aber erstmals durfte der Österreicher auch jubeln.

Nach zwei Eigentoren als Leihspieler bei Borussia Mönchengladbach in der Rückrunde der vergangenen Saison traf der Innenverteidiger des FC Augsburg jetzt ausgerechnet gegen den Ex-Klub zum 1:0-Siegtreffer.

"Jetzt bin ich endgültig in Augsburg angekommen", sagte der 24-Jährige, der seit einem Nasenbeinbruch vor einem Monat mit Schutzmaske spielt. "Mit der Nase habe ich den Ball nicht getroffen, sonst würde ich das spüren", erklärte er mit einem Grinsen.

In Gladbach wurde Hinteregger als nicht gut genug befunden, und musste zu RB Salzburg zurück. Von dort ging es im Sommer zum FCA. "Ich fühle mich richtig wohl in dem Verein und bin jeden Tag dankbar, dass ich hier sein darf", so Hinteregger nach einem "traumhaften" Spiel. "Der Fußball schreibt oft schöne Geschichten." Das fand auch der Chef. "Es freut mich ungemein, dass er ein wichtiges Kopfballtor erzielt hat", sagte Manager Stefan Reuter.

Die Gladbacher wollten dem Hinteregger-Auftritt keine besondere Bedeutung beimessen. "Es tut genauso weh, ob es Martin oder jemand anderes war", stellte Oscar Wendt fest. Aber für Hinteregger war's besonders schön.