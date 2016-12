Dank CR7: Real müht sich zum Klub-WM-Titel

Real Madrid bejubelt den Sieg im Finale gegen Kashima

Real Madrid ist dank eines Dreierpacks von Superstar Cristiano Ronaldo nun auch offiziell wieder die weltbeste Fußballmannschaft. Der Champions-League-Sieger gewann das Finale der Klub-WM in Yokohama gegen den japanischen Meister Kashima Antlers nach hartem Kampf mit 4:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung.

Ronaldo (60., Foulelfmeter/98./104.) und Karim Benzema (9.) trafen für die Madrilenen, die zum fünften Mal nach 1960, 1998, 2002 und 2014 den Weltpokal bzw. die Klub-WM gewannen. EM-Champion Ronaldo bewahrte sein Team mit seinen Treffern vor einer drohenden Blamage gegen die unbequemen Japaner und wurde in der 112. Minute unter dem Jubel der wenigen Real-Fans ausgewechselt. Es war im Übrigen die vierte bei Real, die Erhöhung des Wechselkontingents ist bei Verlängerungen möglich.

"Was für ein Spiel?! Es wird von mir immer etwas Besonderes erwartet", sagte Ronaldo, "es ist ein unvergessliches Jahr - Champions-League-Sieg, Super-Cup-Triumph und EM-Titel mit Portugal. Hier nochmal drei Tore erzielt zu haben, macht das Traum-Jahr perfekt. Es ist unglaublich!"

Gaku Shibasaki (44./52.) hatte mit einem Doppelschlag das zwischenzeitliche 2:1 erzielt. Antlers-Profi Yuma Suzuki (101.) hatte beim Stande von 2:3 mit einem Lattenkopfball Pech.

Real überlegen, aber defensiv anfällig

Ronaldo und Co. zeigten die reifere Spielanlage. Mit der frühen Führung im Rücken diktierten die Königlichen das Spiel und standen auch in der Abwehr sicher. Kashima konnte die Verteidigung der Madrilenen zunächst nur selten in Gefahr bringen, zeigte aber im weiteren Verlauf immer mehr Selbstvertrauen und zeigte die Abwehrschwächen der Real-Asse.

Lange Zeit konnte sich Ronaldo nicht in Szene setzen. Doch in der zweiten Halbzeit nach dem Rückstand und der Verlängerung drehte er auf, war nicht mehr zu halten und schließlich der entscheidende Mann aufseiten des spanischen Tabellenführers. Am Ende stand für Europas Fußballer des Jahres und EM-Champion aber ein perfekter Jahresabschluss bei der Klub-WM.

Kroos überzeugt

Real-Coach Zinedine Zidane hatte davor gewarnt, den Wettbewerb der FIFA in Japan auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir können nicht einfach auftauchen und erwarten, dass wir gewinnen. Wir müssen es uns verdienen", sagte der einstige französische Weltstar, der auf den Waliser Gareth Bale (Knöchel-OP) verzichten musste, im Vorfeld. Toni Kroos stand hingegen nach seinem Haarriss im rechten Fuß wieder komplett genesen zur Verfügung. Der Ex-Münchner gehörte zu den Aktivposten bei Real.

Zuvor hatte sich der kolumbianische Klub Atletico Nacional aus Medellin den dritten Platz gesichert. Im kleinen Finale gewannen die Südamerikaner 4:3 im Elfmeterschießen gegen die Mexikaner von Club America; nach 90 Minuten hatte es 2:2 (2:1) geheißen.