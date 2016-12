69 Mio. Gehalt! Ibra lehnt China-Offerte ab

"Ibrakadabra" will weiterhin für Manchester United stürmen

Wildes Gerücht von der Insel! Einem Zeitungsbericht zufolge hat ein chinesischer Erstligist ein Rekordsalär geboten, um Manchester-United-Star Zlatan Ibrahimović anzulocken.

Die "Daily Mail" behauptet, dass ein Klub aus der Super League bereit gewesen sein soll, dem Schweden ein Jahresgehalt in Höhe von 69 Millionen Euro zu zahlen.

Der 35-jährige Torgarant steht noch bis Ende der laufenden Spielzeit in Manchester unter Vertrag und will diesen nicht nur erfüllen, sondern auch um ein weiteres Jahr verlängern. "Ich bin hier. Ich bin hier, um zu spielen. Und ich möchte spielen", so der Schwede zuletzt zu den Gerüchten um seine Person: "Solange er (José Mourinho, Anm. d. Red.) und das Team mich brauchen, bin ich hier."

Zlatan: "Ich bin wie ein 20-jähriger Junge"

"Ibrakadabra" brilliert in seiner Debütsaison in der Premier League bislang und erzielte unter José Mourinho in 25 Pflichtspielen 16 Tore, darunter zweimal beim jüngsten 2:0-Sieg bei West Bromwich.

Sein Team-Manager beschrieb ihn nach der letzten Gala-Vorstellung gar als "unaufhaltsam". Der Schwede weiß selbstverständlich auch, in welcher Form er sich befindet: "In meinem Kopf bin ich frisch. Ich bin wie ein 20-jähriger Junge. Ich fühle mich gut und ich mache einfach weiter." Vorerst macht Zlatan Ibrahimović also auf der Insel weiter.